Динамо зіграє у груповій стадії єврокубків навіть у разі поразки від Рейнджерс

Олександр Караваєв вітає вболівальників із перемогою. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зіграє у груповій стадії єврокубкового турніру навіть у разі поразки від шотландського "Рейнджерс" за сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Перемога над сербським "Партизаном" із загальним рахунком 9:2 гарантувала українській команді "єврокубкову весну", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська футбольна команда "Динамо" двічі обіграла сербський "Партизан" у 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Наступним суперником "біло-синіх" стане шотландський "Рейнджерс". Але навіть у разі поразки кияни продовжать виступати у єврокубках.

Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Турнірні перспективи для "Динамо"

Підопічні Олександра Шовковського вийшли до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Тепер кияни зустрінуться із "Рейнджерс" (Глазго, Шотландія). У разі перемоги "Динамо" зіграє з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) — "Твенте" (Нідерланди) або "Лілль" (Франція) — "Фенербахче" (Туреччина).

Навіть у разі поразки від "Рейнджерс" кияни продовжать виступи у єврокубках. "Динамо" потрапить до групового етапу Ліги Європи.

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