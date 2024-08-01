Сергій Куліш приніс Україні срібну медаль на Олімпіаді у Парижі

Сергій Куліш у фіналі турніру зі стрільби. Фото: Reuters/Amr Alfiky

На Олімпіаді в Парижі пройшов фінал змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки. Один із фаворитів змагання Сергій Куліш завоював срібну медаль.

Українець піднявся на подіум завдяки впевненому виступу із вирішальної стадії турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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