Сергей Кулиш принес Украине серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

Кулиш принес Украине вторую медаль на Олимпиаде в Париже
На Олимпиаде в Париже прошел финал соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Один из фаворитов соревнования Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль.
Украинец поднялся на подиум благодаря уверенному выступлению с решающей стадии турнира, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинский спортсмен из Черкасс Сергей Кулиш принес национальной команде вторую медаль на Олимпиаде-2024. Он сумел завоевать "серебро" на турнире по стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров из трех положений.
Кулиш отработал безошибочно в финале
Сергей Кулиш является одним из самых титулованных украинских спортсменов. Чемпион мира 2022 года принял участие уже в третьих Олимпийских играх в карьере. В 2016 году он завоевал "серебро" в Рио-де-Жанейро, а четыре года спустя в Токио остался без медали только из-за досадной ошибки в финале (выстрелил в чужую мишень — Прим.).
В Париже Кулиш стал вторым украинским спортсменом, который принес Украине олимпийскую медаль. Сергей завершил квалификацию на третьем месте и в финале тоже стабильно был в тройке. Во время решающего этапа Кулиш опередил соперника и стал серебряным призером турнира. Победителем оказался Лю Юкун из Китая.
Поздравляем украинца с успешным выступлением!
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