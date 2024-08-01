Сергей Кулиш принес Украине серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

Сергей Кулиш в финале турнира по стрельбе. Фото: Reuters/Amr Alfiky

На Олимпиаде в Париже прошел финал соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Один из фаворитов соревнования Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль.

Украинец поднялся на подиум благодаря уверенному выступлению с решающей стадии турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тройка призеров — Сергей Кулиш, Лю Юкун и Свапнил Кусале. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Кулиш отработал безошибочно в финале

Сергей Кулиш является одним из самых титулованных украинских спортсменов. Чемпион мира 2022 года принял участие уже в третьих Олимпийских играх в карьере. В 2016 году он завоевал "серебро" в Рио-де-Жанейро, а четыре года спустя в Токио остался без медали только из-за досадной ошибки в финале (выстрелил в чужую мишень — Прим.).

Результаты призеров. Фото: скриншот

В Париже Кулиш стал вторым украинским спортсменом, который принес Украине олимпийскую медаль. Сергей завершил квалификацию на третьем месте и в финале тоже стабильно был в тройке. Во время решающего этапа Кулиш опередил соперника и стал серебряным призером турнира. Победителем оказался Лю Юкун из Китая.

Поздравляем украинца с успешным выступлением!

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