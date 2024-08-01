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Верняев намекнул на обстоятельства, из-за которых не выиграл медаль в многоборье

1 августа 2024 11:14
Валерий Ковалевич - Редактор
Верняев объяснил, почему украинские гимнасты не завоевали медали на Олимпиаде-2024
Олег Верняев на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

Олег Верняев не сумел подняться на подиум в финале личного многоборья на Олимпиаде в Париже. Украинский спортсмен почти безошибочно прошел дистанцию, но в итоге оказался только на 8 месте в итоговой турнирной таблице. 

После четырех упражнений Верняев возглавлял промежуточный общий зачет, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Олег Верняев был разочарован результатами личного многоборья. Ни ему, ни Илье Ковтуну не удалось завоевать медаль, хотя украинцы выступили достаточно уверенно. Гимнаст не стал комментировать судейство, которое вызвало широкий резонанс во время турнира. Спортсмен объяснил это тем, что впереди у него еще несколько выступлений на турнире. 

Олег Верняев
Выступление Олег Верняева. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Верняев оценил собственное выступление 

Гимнаст заявил, что для успешного выступления на Олимпийских играх недостаточно только стараний самих спортсменов. При прочих равных преимущество будет отдано другим участникам турнира. Верняев считает, что необходимо систематически работать над тем, чтобы украинские молодые судьи получали практику и имели возможность представлять Украину в судейском корпусе на Играх. По словам спортсмена, над этим трудятся во всех странах, и далеко не один цикл.

Верняев признался в том, что до сих пор набирает оптимальную форму и делает это по ходу Олимпиады. Он сознательно пошел на риск во время турнира, добавив несколько сложных элементов, но это не помогло в завоевании медали. 

"После чемпионата Европы у нас была задача поднять сложность на всех снарядах. И я работал над всеми элементами: лошадь, кольца, брусья и перекладина. Но чуть-чуть не хватило времени", — рассказал Верняев. 

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

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спорт Олимпийские игры Олег Верняев Олимпиада-2024 Гимнастика

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