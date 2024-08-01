Гимнаст Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде-2024

Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже
Илья Ковтун не сумел завоевать медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Париже. Украинский гимнаст остановился в шаге от пьедестала.
Ковтун почти всю дистанцию шел в тройке, но в итоге судьи поставили его только на четвертое место, сообщает портал Новини.LIVE.
Спортсмены Илья Ковтун и Олег Верняев достойно представили Украину в многоборье на Олимпиаде в Париже. Они смело провели все шесть раундов турнира, практически избежали ошибок и претендовали на медали. В чем-то соперники выступили лучше, но есть вопросы и к судейству.
Что Ковтун сказал о своем результате
Илья Ковтун оказался на четвертом месте в итоговой турнирной таблице. Ему не хватило всего 0,198 балла до третьей строчки. Молодой 20-летний гимнаст заявил, что разочарован, но при этом он получил удовольствие от выступления на турнире.
Ковтун заявил, что самым сложным для спортсмена бывает занять второе и четвертое места. Гимнаст пообещал, что постарается принять участие и в следующей Олимпиаде, где обязательно будет бороться за медали. А пока украинец готовится к свободным упражнениям и выступлению на брусьях.
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