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Костюк объяснила, как техническая проблема привела к ее поражению на Олимпиаде

1 августа 2024 09:49
Валерий Ковалевич - Редактор
Костюк назвала настоящую причину поражения от Векич на Олимпиаде
Марта Костюк во время поединка. Фото: Reuters/Claudia Greco
Валерий Ковалевич - Редактор

Хорватская теннисистка Донна Векич преодолела сопротивление Марты Костюк на пути в полуфинал женского теннисного разряда Олимпиады в Париже. После поединка украинка пожаловалась на проблемы, которые привели к ее поражению. 

Костюк пообещала вернуться на следующую Олимпиаду за медалью, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Марта Костюк в четвертьфинале Олимпиады-2024 проиграла в трех сетах Донне Векич (4:6, 6:2, 6:7). Украинка была расстроена после поражения, которое объяснило жарой, усталостью и проблемой в ракетками.

Марта Костюк
Марта Костюк перед подачей. Фото: Reuters/Claudia Greco

Как Костюк оценила дебютную Олимпиаду 

Украинская теннисистка призналась, что ей пришлось противостоять сопернице при сильной жаре. Спортсменка была вынуждена менять натяжку ракетки, хотя она еще до матча просила сделать струны более свободными. 

Костюк заявил, что не чувствовала мяч, поскольку струны были жесткими. Марте пришлось отдать ракетки на перетяжку прямо во время поединка. Украинка сумела переломить ход поединка во втором сете, но победа осталась за Векич. 

Украинка довольна опытом, который получила в Париж. Костюк пообещала, что примет участие в следующих Олимпийских играх, на которых она планирует завоевать медаль. 

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спорт Олимпийские игры Теннис Олимпиада-2024 Марта Костюк украинские теннисисты

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