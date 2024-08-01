Марта Костюк на теннисном корте на Олимпиаде 2024. Фото: НОК Украины

Марта Костюк, вслед за Элиной Светолиной, завершила выступление за украинскую сборную на Олимпиаде-2024 в Париже. Она так и не смогла пробиться в полуфинал из-за проигрыша хорватке Донне Векич.

Официальные результаты матча опубликованы на официальном сайте Олимпиады.

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Как проходил матч между Костюк и Векич

Матч между Мартой Костюк, занимающей 19-ю строчку мирового теннисного рейтинга и Донной Векич, занимающей 21 позицию, длился почти три часа.

Марта уступила сопернице в первом сете со счетом 4:6, но во втором сете смогла выиграть со счетом 6:2. Третий сет стал решающим и длился чуть ли не полтора часа. При счете 6:6 на тайбрейке Векич оказалась сильнее и победила после упорной борьбы со счетом 8:10.

Официальный результат матча

Кто из украинских теннисисток остался на Олимпиаде

Таким образом, все наши теннисистки, выступающие в одиночных соревнованиях, выбили из Олимпиады. Однако продолжают бороться за медали выступающие в паре сестры Киченок.

Ранее мы сообщали, что мастер спорта по стрельбе Сергей Кулиш уверенно квалифицировался в финал Олимпийских игр в турнире по пулевой стрельбе по винтовке с 50 метров.

А чемпион Европы по плаванию Александр Желтяков не выступит в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине в рамках Олимпиады-2024.