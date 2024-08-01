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Сестри Кіченко пробились до чвертьфіналу Олімпійських ігор

1 серпня 2024 01:13
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Кіченок перемогли американок у другому колі Олімпіади та вийшли у чвертьфінал
Сестри Кіченок вийшли до чвертьфіналу Олімпіади. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі пройшли матчі другого кола тенісного турніру в парному розряді. Україну на цій стадії представили Людмила та Надія Кіченок.

Українки протистояли американкам Раніель Коллінс та Дезері Кравчик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Даніель Коллінс/Дезері Кравчик — 3:6, 6:4, 10:7

Українки, для яких це треті Олімпійські ігри, вперше грали проти цих американок. Гра почалась не кращим чином й сестри програли перший сет.

В другому сеті українки пристосувались до суперниць та за рахунок досвіду оформили перемогу.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин, за які сестри Кіченок подали два ейси, зробили одну подвійну помилку та реалізували два із чотирьох брейк-пойнтів.

Американки двічі подали навиліт, не робили подвійних помилок та використали два із двох брейків.

У чвертьфіналі Кіченок зіграють проти іспанок Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо, які є восьмими сіяними.

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Олімпійські ігри Теніс Олімпіада-2024 українські тенісисти Людмила Кіченок Надія Кіченок Париж-2024

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