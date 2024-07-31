Абдураімов програв Ібаньєсу: результат боксерського бою на Олімпіаді

Айдер Абдураімов. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у 1/8 фіналу боксерського турніру стартував Айдер Абдураімов у вазі до 57 кг. Суперником українця став болгарин кубинського походження Хав’єр Ібаньєс.

Українець програв своєму супернику одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Невдалий дебют Абдураімова

В Ібаньєса дуже атакувальний, швидкий та технічний стиль. До того ж у нього суттєво більше досвіду в боксі. Саме з цих причин бій був одностороннім.

Ібаньєс контролював хід поєдинку в кожному раунді й не було моменту, коли Абдураімов змусив його відступати.

Судді віддали болгарину перемогу в кожному раунді.

Зазначимо, що для Абдураімова це були перші Олімпійські ігри в кар’єрі.

У збірної України в чвертьфінал також вийшов Олександр Хижняк. В 1/8 фіналу також програв Дмитро Ловчинський.

Перед турніром чемпіон світу з боксу Олександр Усик обіцяв боксерам заплатити 100 тисяч доларів за золоту медаль, 70 тисяч — за срібну, та 50 тисяч — за бронзову.

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