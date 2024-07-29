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Мотивація Усика не допомогла — український боксер на Олімпіаді програв нокаутом

29 липня 2024 20:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дмитро Ловчинський програв нокаутом на Олімпіаді в Парижі
Український боксер Дмитро Ловчинський (справа) поступився на Олімпіаді. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі продовжуються змагання в аматорському боксі. Стартувала на турнірі збірна України.

Перший зі збірної України провів бій надважковаговик Дмитро Ловчинський, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дмитро Ловчинський упав у нокаут. Фото: Reuters

Дострокова поразка Ловчинського

За підтримки Олександра Усика Ловчинський зустрівся з австралійцем Теремоаном Джуніором.

Суперник за габаритами був набагато більше та потужніше за Ловчинського. Дмитро в першому раунді був у двох нокдаунам. Потім українець впав і суддя зафіксував нокаут.

Після вильоту Дмитра на Олімпійських іграх залишились українці Олександр Хижняк та Айдер Абдураімов.

Зазначимо, що українські боксери за медалі отримають додаткові призові від Усика. За золоту медаль можна поповнити гаманець на 80 тисяч доларів.

Александр Усик поддержал Дмитрия Ловчинского
Олександр Усик підтримав Дмитра Ловчинського. Фото: скриншот

За словами головного тренера збірної України Дмитра Сосновського, Ловчинському завадили розміри його суперника. Саме через це Дмитро не міг підійти до суперника на ближню дистанцію.

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Олімпійські ігри бокс Олімпіада-2024 аматорський бокс Париж-2024

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