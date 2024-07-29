Дмитро Ловчинський програв нокаутом на Олімпіаді в Парижі

Український боксер Дмитро Ловчинський (справа) поступився на Олімпіаді. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі продовжуються змагання в аматорському боксі. Стартувала на турнірі збірна України.

Перший зі збірної України провів бій надважковаговик Дмитро Ловчинський, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Дмитро Ловчинський упав у нокаут. Фото: Reuters

Дострокова поразка Ловчинського

За підтримки Олександра Усика Ловчинський зустрівся з австралійцем Теремоаном Джуніором.

Суперник за габаритами був набагато більше та потужніше за Ловчинського. Дмитро в першому раунді був у двох нокдаунам. Потім українець впав і суддя зафіксував нокаут.

Після вильоту Дмитра на Олімпійських іграх залишились українці Олександр Хижняк та Айдер Абдураімов.

Зазначимо, що українські боксери за медалі отримають додаткові призові від Усика. За золоту медаль можна поповнити гаманець на 80 тисяч доларів.

Олександр Усик підтримав Дмитра Ловчинського. Фото: скриншот

За словами головного тренера збірної України Дмитра Сосновського, Ловчинському завадили розміри його суперника. Саме через це Дмитро не міг підійти до суперника на ближню дистанцію.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.

Травма Миколенка виявилася серйозною — "Евертон" шукає заміну українцю.

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024.

Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста "Динамо" — що відомо.

Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.