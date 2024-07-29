Дмитрий Ловчинский проиграл нокаутом на Олимпиаде в Париже

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский (справа) уступил на Олимпиаде. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже продолжаются соревнования по любительскому боксу. Стартовала на турнире сборная Украины.

Первым из сборной Украины провел бой супертяжеловес Дмитрий Ловчинский, сообщил портал Новини.LIVE.

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Дмитрий Ловчинский упал в нокаут. Фото: Reuters

Досрочное поражение Ловчинского

При поддержке Александра Усика Ловчинский встретился с австралийцем Теремоаном Джуниором.

Соперник по габаритам был намного больше и мощнее Ловчинского. Дмитрий в первом раунде был в двух нокдаунах. Затем украинец упал и судья зафиксировал нокаут.

После вылета Дмитрия на Олимпийские игры остались украинцы Александр Хижняк и Айдер Абдураимов.

Отметим, что украинские боксеры за медали получат дополнительные призовые от Усика. За золотую медаль можно пополнить кошелек в 80 тысяч долларов.

Александр Усик поддержал Дмитрия Ловчинского. Фото: скриншот

По словам главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, Ловчинскому помешали размеры его соперника. Именно поэтому Дмитрий не мог подойти к тому на ближнюю дистанцию.

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