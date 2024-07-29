Дмитрий Ловчинский проиграл нокаутом на Олимпиаде в Париже

Мотивация Усика не помогла — украинский боксер на Олимпиаде проиграл нокаутом
На Олимпийских играх в Париже продолжаются соревнования по любительскому боксу. Стартовала на турнире сборная Украины.
Первым из сборной Украины провел бой супертяжеловес Дмитрий Ловчинский, сообщил портал Новини.LIVE.
Досрочное поражение Ловчинского
При поддержке Александра Усика Ловчинский встретился с австралийцем Теремоаном Джуниором.
Соперник по габаритам был намного больше и мощнее Ловчинского. Дмитрий в первом раунде был в двух нокдаунах. Затем украинец упал и судья зафиксировал нокаут.
После вылета Дмитрия на Олимпийские игры остались украинцы Александр Хижняк и Айдер Абдураимов.
Отметим, что украинские боксеры за медали получат дополнительные призовые от Усика. За золотую медаль можно пополнить кошелек в 80 тысяч долларов.
По словам главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, Ловчинскому помешали размеры его соперника. Именно поэтому Дмитрий не мог подойти к тому на ближнюю дистанцию.
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