Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мотивация Усика не помогла — украинский боксер на Олимпиаде проиграл нокаутом arrow

Мотивация Усика не помогла — украинский боксер на Олимпиаде проиграл нокаутом

29 июля 2024 20:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дмитрий Ловчинский проиграл нокаутом на Олимпиаде в Париже
Украинский боксер Дмитрий Ловчинский (справа) уступил на Олимпиаде. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже продолжаются соревнования по любительскому боксу. Стартовала на турнире сборная Украины.

Первым из сборной Украины провел бой супертяжеловес Дмитрий Ловчинский, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Дмитрий Ловчинский упал в нокаут
Дмитрий Ловчинский упал в нокаут. Фото: Reuters

Досрочное поражение Ловчинского

При поддержке Александра Усика Ловчинский встретился с австралийцем Теремоаном Джуниором.

Соперник по габаритам был намного больше и мощнее Ловчинского. Дмитрий в первом раунде был в двух нокдаунах. Затем украинец упал и судья зафиксировал нокаут.

После вылета Дмитрия на Олимпийские игры остались украинцы Александр Хижняк и Айдер Абдураимов.

Отметим, что украинские боксеры за медали получат дополнительные призовые от Усика. За золотую медаль можно пополнить кошелек в 80 тысяч долларов.

Александр Усик поддержал Дмитрия Ловчинского
Александр Усик поддержал Дмитрия Ловчинского. Фото: скриншот

По словам главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, Ловчинскому помешали размеры его соперника. Именно поэтому Дмитрий не мог подойти к тому на ближнюю дистанцию.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024. 

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

Олимпийские игры бокс Олимпиада-2024 любительский бокс Париж-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ