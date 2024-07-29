Олимпиада в Париже — Харлан уверенно справилась с бывшей россиянкой

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024
Украинская спортсменка Ольга Харлан продолжила успешно выступать на Олимпиаде в Париже. Во втором поединке на турнире спортсменка одержала уверенную победу.
На протяжение всего противостояния Харлан не позволила усомниться в своем преимуществе над соперницей, сообщает портал Новини.LIVE.
Во втором поединке за день на Олимпиаде-2024 соперницей Ольги Харлан стала 21 сеяная спортсменка Анна Башта. Чемпионка Европы-2024 выступает под флагом Азербайджана, хотя до 2018 года она выступала за Россию.
Уверенная победа Харлан
Украинка без проблем разобралась со второй соперницей за день. Харлан доминировала на протяжение практически всего поединка.
Олимпийские игры-2024. Фехтование, сабля
Женщины. 1/8 финала.
Ольга Харлан (Украина) — Анна Башта (Азербайджан) – 15:6.
Украинка вышла в четвертьфинал турнира по фехтованию, который пройдет в понедельник, 29 июля, в 16:55 по киевскому времени. Это будет третий поединок Харлан за день.
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