Олимпиада в Париже — Харлан уверенно справилась с бывшей россиянкой

Ольга Харлан во время поединка на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Albert Gea

Украинская спортсменка Ольга Харлан продолжила успешно выступать на Олимпиаде в Париже. Во втором поединке на турнире спортсменка одержала уверенную победу.

На протяжение всего противостояния Харлан не позволила усомниться в своем преимуществе над соперницей, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во втором поединке за день на Олимпиаде-2024 соперницей Ольги Харлан стала 21 сеяная спортсменка Анна Башта. Чемпионка Европы-2024 выступает под флагом Азербайджана, хотя до 2018 года она выступала за Россию.

Ольга Харлан радуется победе. Фото: Reuters/Albert Gea

Уверенная победа Харлан

Украинка без проблем разобралась со второй соперницей за день. Харлан доминировала на протяжение практически всего поединка.

Олимпийские игры-2024. Фехтование, сабля

Женщины. 1/8 финала.

Ольга Харлан (Украина) — Анна Башта (Азербайджан) – 15:6.

Украинка вышла в четвертьфинал турнира по фехтованию, который пройдет в понедельник, 29 июля, в 16:55 по киевскому времени. Это будет третий поединок Харлан за день.

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