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Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024

29 июля 2024 16:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада в Париже — Харлан уверенно справилась с бывшей россиянкой
Ольга Харлан во время поединка на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинская спортсменка Ольга Харлан продолжила успешно выступать на Олимпиаде в Париже. Во втором поединке на турнире спортсменка одержала уверенную победу.

На протяжение всего противостояния Харлан не позволила усомниться в своем преимуществе над соперницей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во втором поединке за день на Олимпиаде-2024 соперницей Ольги Харлан стала 21 сеяная спортсменка Анна Башта. Чемпионка Европы-2024 выступает под флагом Азербайджана, хотя до 2018 года она выступала за Россию. 

Ольга Харлан радуется победе
Ольга Харлан радуется победе. Фото: Reuters/Albert Gea

Уверенная победа Харлан 

Украинка без проблем разобралась со второй соперницей за день. Харлан доминировала на протяжение практически всего поединка. 

Олимпийские игры-2024. Фехтование, сабля

Женщины. 1/8 финала. 

Ольга Харлан (Украина) — Анна Башта (Азербайджан) – 15:6. 

Украинка вышла в четвертьфинал турнира по фехтованию, который пройдет в понедельник, 29 июля, в 16:55 по киевскому времени. Это будет третий поединок Харлан за день. 

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб

Харлан заставила болельщиков нервничать в стартовом поединке на Олимпиаде-2024. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию

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