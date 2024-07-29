Олімпіада в Парижі — Харлан впевнено впоралася з колишньою росіянкою

Ольга Харлан під час поєдинку на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Albert Gea

Українська спортсменка Ольга Харлан продовжила успішно виступати на Олімпіаді у Парижі. У другому поєдинку на турнірі спортсменка здобула впевнену перемогу.

Протягом всього протистояння Харлан не дозволила засумніватися у своїй перевазі над суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В другому поєдинку за день на Олімпіаді-2024 суперницею Ольги Харлан стала 21-ша сіяна спортсменка Ганна Башта. Чемпіонка Європи-2024 виступає під прапором Азербайджану, хоч до 2018 року вона виступала за Росію.

Ольга Харлан радіє перемозі. Фото: Reuters/Albert Gea

Впевнена перемога Харлан

Українка без проблем розібралася із другою суперницею за день. Харлан домінувала протягом практично всього поєдинку.

Олімпійські ігри-2024. Фехтування, шабля

Жінки. 1/8 фіналу.

Ольга Харлан (Україна) — Анна Башта (Азербайджан) — 15:6.

Українка вийшла до чвертьфіналу турніру з фехтування, який відбудеться у понеділок, 29 липня, о 16:55 за київським часом. Це буде третій поєдинок Харлан за день.

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