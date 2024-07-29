Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024 arrow

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024

29 липня 2024 16:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада в Парижі — Харлан впевнено впоралася з колишньою росіянкою
Ольга Харлан під час поєдинку на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська спортсменка Ольга Харлан продовжила успішно виступати на Олімпіаді у Парижі. У другому поєдинку на турнірі спортсменка здобула впевнену перемогу.

Протягом всього протистояння Харлан не дозволила засумніватися у своїй перевазі над суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

В другому поєдинку за день на Олімпіаді-2024 суперницею Ольги Харлан стала 21-ша сіяна спортсменка Ганна Башта. Чемпіонка Європи-2024 виступає під прапором Азербайджану, хоч до 2018 року вона виступала за Росію.

Ольга Харлан радіє перемозі
Ольга Харлан радіє перемозі. Фото: Reuters/Albert Gea

Впевнена перемога Харлан

Українка без проблем розібралася із другою суперницею за день. Харлан домінувала протягом практично всього поєдинку.

Олімпійські ігри-2024. Фехтування, шабля

Жінки. 1/8 фіналу.

Ольга Харлан (Україна) — Анна Башта (Азербайджан) — 15:6.

Українка вийшла до чвертьфіналу турніру з фехтування, який відбудеться у понеділок, 29 липня, о 16:55 за київським часом. Це буде третій поєдинок Харлан за день.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 — падіння Китаю та несподіваний новий лідер. 

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу

Харлан змусила вболівальників нервувати у стартовому поєдинку на Олімпіаді-2024. 

Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом. 

спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ