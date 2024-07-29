Олімпіада в Парижі — Харлан впевнено впоралася з колишньою росіянкою

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024
Українська спортсменка Ольга Харлан продовжила успішно виступати на Олімпіаді у Парижі. У другому поєдинку на турнірі спортсменка здобула впевнену перемогу.
Протягом всього протистояння Харлан не дозволила засумніватися у своїй перевазі над суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.
В другому поєдинку за день на Олімпіаді-2024 суперницею Ольги Харлан стала 21-ша сіяна спортсменка Ганна Башта. Чемпіонка Європи-2024 виступає під прапором Азербайджану, хоч до 2018 року вона виступала за Росію.
Впевнена перемога Харлан
Українка без проблем розібралася із другою суперницею за день. Харлан домінувала протягом практично всього поєдинку.
Олімпійські ігри-2024. Фехтування, шабля
Жінки. 1/8 фіналу.
Ольга Харлан (Україна) — Анна Башта (Азербайджан) — 15:6.
Українка вийшла до чвертьфіналу турніру з фехтування, який відбудеться у понеділок, 29 липня, о 16:55 за київським часом. Це буде третій поєдинок Харлан за день.
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