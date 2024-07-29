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На Олимпийских играх-2024 Харлан разгромила соперницу из Венгрии и вышла в полуфинал

29 июля 2024 17:47
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан вышла в полуфинал Олимпийских игр, победив Анну Мартон
Ольга Харлан на расстоянии одной победы от медали. Фото: Reuters/Albert Gea
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже прошли четвертьфиналы в фехтовании на сабле у женщин. Украину на этой стадии представила Ольга Харлан.

Соперницей украинки в четвертьфинале была венгерка Анна Мартон, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Триумф Ольги Харлан

Украинская саблистка вышла на матч очень мотивированной, что было видно по ее походке и крикам после каждого точного удара. Соперница лишь при счете 0:7 взяла первый балл.

Невероятная мотивация помогла Харлан выиграть матч со счетом 15:7.

В полуфинале Харлан будет противостоять главной фаворитке турнира, первой сеяной Саре Бальцер из Франции. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Харлан начала выступления на Олимпийских играх с победы над представительницей Японии. Затем в 1/8 финала украинка выиграла у представляющей Азербайджан россиянки Анны Башты.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024. 

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сабля Париж-2024

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