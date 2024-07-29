Ольга Харлан вышла в полуфинал Олимпийских игр, победив Анну Мартон

На Олимпийских играх-2024 Харлан разгромила соперницу из Венгрии и вышла в полуфинал
На Олимпийских играх в Париже прошли четвертьфиналы в фехтовании на сабле у женщин. Украину на этой стадии представила Ольга Харлан.
Соперницей украинки в четвертьфинале была венгерка Анна Мартон, сообщил портал Новини.LIVE.
Триумф Ольги Харлан
Украинская саблистка вышла на матч очень мотивированной, что было видно по ее походке и крикам после каждого точного удара. Соперница лишь при счете 0:7 взяла первый балл.
Невероятная мотивация помогла Харлан выиграть матч со счетом 15:7.
В полуфинале Харлан будет противостоять главной фаворитке турнира, первой сеяной Саре Бальцер из Франции. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
Харлан начала выступления на Олимпийских играх с победы над представительницей Японии. Затем в 1/8 финала украинка выиграла у представляющей Азербайджан россиянки Анны Башты.
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