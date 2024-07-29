Ольга Харлан вийшла до півфіналу Олімпійських ігор, перемігши Ганну Мартон

На Олімпійських іграх-2024 Харлан розгромила суперницю з Угорщини та вийшла у півфінал
На Олімпійських іграх у Парижі пройшли чвертьфінали у фехтуванні на шаблі у жінок. Україну на цій стадії презентувала Ольга Харлан.
Суперницею українки у чвертьфіналі була угорка Анна Мартон, повідомив портал Новини.LIVE.
Тріумф Ольги Харлан
Українська шаблістка вийшла на матч дуже мотивованою, що було видно за її ходою та криками після кожного точного удару. Суперниця лише за рахунку 0:7 взяла перший бал.
Неймовірна мотивація допомогла Харлану виграти матч з рахунком 15:7.
У півфіналі Харлан протистоятиме головній фаворитці турніру, першій сіяній Сарі Бальцер із Франції. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Харлан розпочала виступи на Олімпійських іграх із перемоги над представницею Японії. Потім у 1/8 фіналу українка виграла у росіянки Ганни Башти, яка представляє Азербайджан.
Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.
Травма Миколенка виявилася серйозною — "Евертон" шукає заміну українцю.
Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024.
Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста "Динамо" — що відомо.
Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.
Читайте Новини.LIVE!