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На Олімпійських іграх-2024 Харлан розгромила суперницю з Угорщини та вийшла у півфінал

29 липня 2024 17:47
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан вийшла до півфіналу Олімпійських ігор, перемігши Ганну Мартон
Ольга Харлан на відстані однієї перемоги від медалі. Фото: Reuters/Albert Gea
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі пройшли чвертьфінали у фехтуванні на шаблі у жінок. Україну на цій стадії презентувала Ольга Харлан.

Суперницею українки у чвертьфіналі була угорка Анна Мартон, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан перемогла. Фото: Reuters/Albert Gea

Тріумф Ольги Харлан

Українська шаблістка вийшла на матч дуже мотивованою, що було видно за її ходою та криками після кожного точного удару. Суперниця лише за рахунку 0:7 взяла перший бал.

Неймовірна мотивація допомогла Харлану виграти матч з рахунком 15:7.

У півфіналі Харлан протистоятиме головній фаворитці турніру, першій сіяній Сарі Бальцер із Франції. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Харлан розпочала виступи на Олімпійських іграх із перемоги над представницею Японії. Потім у 1/8 фіналу українка виграла у росіянки Ганни Башти, яка представляє Азербайджан.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Травма Миколенка виявилася серйозною — "Евертон" шукає заміну українцю.

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024. 

Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста "Динамо" — що відомо. 

Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.

Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування шабля Париж-2024

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