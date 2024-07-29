Ольга Харлан вийшла до півфіналу Олімпійських ігор, перемігши Ганну Мартон

Ольга Харлан на відстані однієї перемоги від медалі. Фото: Reuters/Albert Gea

На Олімпійських іграх у Парижі пройшли чвертьфінали у фехтуванні на шаблі у жінок. Україну на цій стадії презентувала Ольга Харлан.

Суперницею українки у чвертьфіналі була угорка Анна Мартон, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан перемогла. Фото: Reuters/Albert Gea

Тріумф Ольги Харлан

Українська шаблістка вийшла на матч дуже мотивованою, що було видно за її ходою та криками після кожного точного удару. Суперниця лише за рахунку 0:7 взяла перший бал.

Неймовірна мотивація допомогла Харлану виграти матч з рахунком 15:7.

У півфіналі Харлан протистоятиме головній фаворитці турніру, першій сіяній Сарі Бальцер із Франції. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Харлан розпочала виступи на Олімпійських іграх із перемоги над представницею Японії. Потім у 1/8 фіналу українка виграла у росіянки Ганни Башти, яка представляє Азербайджан.

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