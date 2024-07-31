Абдураимов проиграл Ибаньесу: исход боксерского боя на Олимпиаде

Айдер Абдураимов. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в 1/8 финала боксерского турнира стартовал Айдер Абдураим в весе до 57 кг. Соперником украинца стал болгарин кубинского происхождения Хавьер Ибаньес.

Украинец проиграл своему сопернику единогласным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хавьер Ибаньес и Айдер Абдураимов. Фото: Reuters

Неудачный дебют Абдураимова

У Ибаньеса очень атакующий, быстрый и технический стиль. К тому же у него гораздо больше опыта в боксе. Именно по этим причинам бой был односторонним.

Ибаньес контролировал ход поединка в каждом раунде и не было момента, когда Абдураимов заставил его отступать.

Судьи отдали болгарину победу в каждом из раундов.

Отметим, что для Абдураимова это были первые Олимпийские игры в карьере.

У сборной Украины в четвертьфинал также вышел Александр Хижняк. В 1/8 финала также проиграл Дмитрий Ловчинский.

Перед турниром чемпион мира со стороны Александр Усик обещал боксерам заплатить 100 тысяч долларов за золотую медаль, 70 тысяч за серебряную и 50 тысяч за бронзовую.

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