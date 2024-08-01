Киченок победили американок во втором круге Олимпиады и вышли в четвертьфинал

Сестры Киченок вышли в четвертьфинал Олимпиады. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошли матчи второго круга теннисного турнира в парном разряде. Украину на этой стадии представили Людмила и Надежда Киченок.

Украинки противостояли американкам Раниэл Коллинс и Дезери Кравчик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — Даниэль Коллинс / Дезери Кравчик — 3:6, 6:4, 10:7

Украинки, для которых это третьи Олимпийские игры, впервые играли против этих американок. Игра началась не лучшим образом и сестры проиграли первый сет.

Во втором сете украинки приспособились к соперницам и за счет опыта оформили победу.

Матч длился 1 час 39 минут, за которые сестры Киченок подали два эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали два из четырех брейк-пойнтов.

Американки дважды подали навылет, не совершали двойных ошибок и использовали два из двух брейков.

В четвертьфинале Киченок сыграют против испанок Кристины Буксы и Сары Соррибес-Тормо, восьмых сеяных.

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