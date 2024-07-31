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Желтяков назвав причину провального виступу на Олімпіаді-2024

31 липня 2024 15:45
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — Желтяков назвав причину невдачі у запливі спиною на 100 метрів
Олександр Желтяков на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/s_yellow_/
Валерій Ковалевич - Редактор

Чемпіон Європи з плавання Олександр Желтяков не виступить у фінальному запливі на дистанції 200 метрів на спині у рамках Олімпіади-2024. Один із лідерів збірної України не зумів вдало виступити у кваліфікації турніру.

Желтяков пояснив причину невдалого запливу на Олімпіаді в Парижі в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

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Олександр Желтяков є чинним чемпіоном Європи з плавання на дистанції 200 м на спині, а також володарем "бронзи" на дистанції 4 на 100 м комплексом. Проте на Олімпіаді у Парижі 18-річний українець виступив невдало.

Олександр Желтяков
Олександр Жовтяков на Олімпіаді. Фото: instagram.com/s_yellow_/

Причина фіаско Желтякова

Молодий плавець не зумів кваліфікуватися у фінал на двох дистанціях: 100 та 200 метрів на спині. Українець пояснив це наслідком хвороби. Желтяков пояснив, що на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі спортсмени промокли, після чого майже всі плавці захворіли.

"Але це не головна проблема. Вважаю, що мій настрій на ці змагання був не найкращим після багатьох тижнів поганих тренувань. Я зовсім не очікував такого результату, але як вийшло. Ми не здаємося, а йтимемо далі", — пообіцяв Желтяков.

Плавець запевнив, що не відчував тиску на турнірі. Участь в ОІ-2024 додала йому додаткових сил, яких не вистачило для повторення кращого результату цього сезону. Спортсмен сподівається наступної Олімпіади виступити вдало.

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