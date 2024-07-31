Олимпиада-2024 — Желтяков назвал причину неудачи в заплыве спиной на 100 метров

Александр Желтяков на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/s_yellow_/

Чемпион Европы по плаванию Александр Желтяков не выступит в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине в рамках Олимпиады-2024. Один из лидеров сборной Украины не сумел удачно выступить в квалификации турнира.

Желтяков объяснил причину неудачного заплыва на Олимпиаде в Париже в интервью "Суспільне Спорт".

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Александр Желтяков является действующим чемпионом Европы по плаванию на дистанции 200 м на спине, а также обладателем "бронзы" на дистанции 4 на 100 м комплексом. Однако на Олимпиаде в Париже 18-летний украинец выступил неудачно.

Александр Желтяков на Олимпиаде. Фото: instagram.com/s_yellow_/

Причина фиаско Желтякова

Молодой пловец не сумел квалифицироваться в финал на двух дистанциях: 100 и 200 метров на спине. Украинец объяснил это следствием болезни. Желтяков объяснил, что на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсмены промокли, после чего почти все пловцы заболели.

"Но это не главная проблема. Считаю, что мой настрой на эти соревнования был не лучшим после многих недель плохих тренировок. Я совсем не ожидал такого результата, но как получилось. Мы не сдаемся, а будем идти дальше", — пообещал Желтяков.

Пловец заверил, что не ощущал давления на турнире. Участие в ОИ-2024 придало ему дополнительные силы, которых не хватило для повторения лучшего результата в этом сезоне. Спортсмен надеется на следующей Олимпиаде выступить более удачно.

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