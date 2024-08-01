Верняєв пояснив, чому українські гімнасти не здобули медалі на Олімпіаді-2024

Олег Верняєв на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Олег Верняєв не зумів піднятися на подіум у фіналі особистого багатоборства на Олімпіаді у Парижі. Український спортсмен майже безпомилково пройшов дистанцію, але зрештою опинився лише на 8 місці у підсумковій турнірній таблиці.

Після чотирьох вправ Верняєв очолював проміжний загальний залік, нагадує портал Новини.LIVE.

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Олег Верняєв був розчарований результатами особистого багатоборства. Ні йому, ні Іллі Ковтуну не вдалося здобути медаль, хоча українці виступили досить впевнено. Гімнаст не став коментувати суддівство, яке викликало широкий резонанс під час турніру. Спортсмен пояснив це тим, що попереду ще кілька виступів на турнірі.

Виступ Олег Верняєва. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Верняєв оцінив власний виступ

Гімнаст заявив, що для успішного виступу на Олімпійських іграх недостатньо лише старань самих спортсменів. За рівних умов перевага буде віддана іншим учасникам турніру. Верняєв вважає, що необхідно систематично працювати над тим, щоб українські молоді судді отримували практику та мали змогу представляти Україну у суддівському корпусі на Іграх. За словами спортсмена, над цим працюють у всіх країнах, і далеко не один цикл.

Верняєв зізнався в тому, що досі набирає оптимальної форми й робить це під час Олімпіади. Він свідомо пішов на ризик під час турніру, додавши декілька складних елементів, але це не допомогло завоювати медаль.

"Після чемпіонату Європи у нас було завдання підняти складність на всіх снарядах. І я працював над усіма елементами: кінь, кільця, бруси та поперечина. Але трохи не вистачило часу", — розповів Верняєв.

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