Усик жорстко розкритикував УЄФА за суддівство у матчі Полісся у єврокубках

Усик критично висловився про виліт Полісся з єврокубків — що сказав боксер
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відкрито висловився про суддівство після фінального матчу футбольного клубу "Полісся" у єврокубках цього сезону.
Усик звернувся до УЄФА після вильоту житомирської команди з єврокубків, повідомляє портал Новини.LIVE.
У кваліфікаційному матчі Ліги Конференцій "Полісся" забило гол вже невдовзі після стартового свистка. Але на 11 хвилині житомирська команда пропустила м'яч у відповідь, а в компенсований до другого тайму час.
Що Усик сказав про матч "Полісся"
Український боксер розкритикував сербського суддю, який працював на матчі "Полісся" з "Олімпією". Усик підкреслив, що ще ніколи не критикував дії арбітрів, але цього разу йому складно стримати емоції.
Відомий боксер попросив УЄФА звернути увагу на ставлення сербів до українців. Усик нагадав, що ця країна завжди підтримує росіян, що позначилося на роботі рефері у матчі "Полісся".
"УЄФА не бачить цю проблему? Заважають російські гроші? Адже арбітр судив лише в один бік. Немає питань, він професійний суддя, я не футбольний арбітр, але УЄФА, розплющте очі. Якщо вам потрібні гроші — наберіть, я дам вам гроші", — заявив Усик.
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