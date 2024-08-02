Усик жорстко розкритикував УЄФА за суддівство у матчі Полісся у єврокубках

Олександр Усик перед матчем "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відкрито висловився про суддівство після фінального матчу футбольного клубу "Полісся" у єврокубках цього сезону.

Усик звернувся до УЄФА після вильоту житомирської команди з єврокубків, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У кваліфікаційному матчі Ліги Конференцій "Полісся" забило гол вже невдовзі після стартового свистка. Але на 11 хвилині житомирська команда пропустила м'яч у відповідь, а в компенсований до другого тайму час.

Олександр Усик на тренуванні "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Що Усик сказав про матч "Полісся"

Український боксер розкритикував сербського суддю, який працював на матчі "Полісся" з "Олімпією". Усик підкреслив, що ще ніколи не критикував дії арбітрів, але цього разу йому складно стримати емоції.

Олександр Усик бореться за м'яч. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий боксер попросив УЄФА звернути увагу на ставлення сербів до українців. Усик нагадав, що ця країна завжди підтримує росіян, що позначилося на роботі рефері у матчі "Полісся".

"УЄФА не бачить цю проблему? Заважають російські гроші? Адже арбітр судив лише в один бік. Немає питань, він професійний суддя, я не футбольний арбітр, але УЄФА, розплющте очі. Якщо вам потрібні гроші — наберіть, я дам вам гроші", — заявив Усик.

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