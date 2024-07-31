Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик на відкритому тренуванні Полісся працював із командою — відео arrow

Усик на відкритому тренуванні Полісся працював із командою — відео

31 липня 2024 19:37
оновлено: 19:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Усик підтримав Полісся перед важливим матчем та тренувався з командою
Олександр Усик на тренуванні "Полісся". Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" готується до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду проти словенської "Олімпії". У першому матчі клуб із Житомира програв із рахунком 0:2.

Перед важливою грою до команди приїхав чемпіон світу з боксу Олександр Усик, повідомив футбольний клуб у соцмережах.

Читайте також:

Усик разом із командою

Усик прилетів з Олімпійських ігор у Парижі на матч "Полісся". Під час відкритого тренування боксер займався разом із командою.

Зіграти з "Олімпією" в Усика шансів майже немає, але в плані мотивації Олександр може вплинути, оскільки він відомий як відмінний мотиватор.

Зазначимо, що через тривалу підготовку до першого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі Усик так і не дебютував минулого сезону за "Полісся" в Українській прем'єр-лізі.

Усик є футболістом "Полісся" з підписаним контрактом. Він ще не зіграв за команду жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі. 

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

Світоліна поділилася планами щодо наступної Олімпіади. 

Розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

"Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

футбол Олександр Усик бокс Ліга Конференцій Полісся

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом