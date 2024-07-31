Олександр Усик підтримав Полісся перед важливим матчем та тренувався з командою

Усик на відкритому тренуванні Полісся працював із командою — відео
Житомирське "Полісся" готується до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду проти словенської "Олімпії". У першому матчі клуб із Житомира програв із рахунком 0:2.
Перед важливою грою до команди приїхав чемпіон світу з боксу Олександр Усик, повідомив футбольний клуб у соцмережах.
Усик разом із командою
Усик прилетів з Олімпійських ігор у Парижі на матч "Полісся". Під час відкритого тренування боксер займався разом із командою.
Зіграти з "Олімпією" в Усика шансів майже немає, але в плані мотивації Олександр може вплинути, оскільки він відомий як відмінний мотиватор.
July 31, 2024
Зазначимо, що через тривалу підготовку до першого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі Усик так і не дебютував минулого сезону за "Полісся" в Українській прем'єр-лізі.
Усик є футболістом "Полісся" з підписаним контрактом. Він ще не зіграв за команду жодного офіційного матчу.
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