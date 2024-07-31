Александр Усик поддержал Полесье перед важным матчем и потренировался с командой

Усик на открытой тренировке Полесья работал с командой — видео
Житомирское "Полесье" готовится к ответному матчу второго квалификационного раунда против словенской "Олимпии". В первом матче клуб из Житомира проиграл со счетом 0:2.
Перед важной игрой в расположение команды приехал чемпион мира по боксу Александр Усик, сообщил футбольный клуб в соцсетях.
Усик вместе с командой
Усик прилетел с Олимпийских игр в Париже на матч "Полесья". Во время открытой тренировки боксер занимался вместе с командой.
Сыграть с "Олимпией" у Усика шансов почти нет, но в плане мотивации Александр может оказать влияние, поскольку он известен как отличный мотиватор.
July 31, 2024
Отметим, что из-за длительной подготовки к первому поединку против Тайсона Фьюри Усик так и не дебютировал в прошлом сезоне за "Полесье" в Украинской премьер-лиге.
Усик является футболистом "Полесья" с подписанным контрактом. При этом он еще не сыграл за команду ни одного официального матча.
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