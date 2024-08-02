Олімпійські ігри 2024 — танець Марти Костюк підкорив мережу

Українська тенісистка Марта Костюк під час Олімпіади-2024 у Франції. Фото: НОК

Українська тенісистка Марта Костюк, незважаючи на поразку в чвертьфіналі Олімпійських ігор 2024, привернула увагу своїм танцем на корті. Під час перерви між сетами вона виконала імпровізований танець, який викликав захоплення трибун і зібрав тисячі переглядів.

Відео опублікувала тенісистка Марта Костюк у X у середу, 31 липня.

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Танець тенісистки розлетівся мережею

Українська тенісистка, яка брала участь в Олімпійських іграх 2024 у Франції, не змогла вийти в півфінал, програвши на тай-брейку важкий матч проти хорватки Донни Векіч. Учасниці змагалися близько трьох годин.

Перший сет виграла представниця Хорватії з рахунком 6:4, другий взяла українка — 6:2. Під час перерви після першого раунду Костюк запалила корт танцем, який розлетівся всією мережею і збирає тисячі переглядів.

"Звучала музика і мені в той момент просто захотілося потанцювати. Чому б ні. Це було круто",— написала Костюк.

Olympic QF, biggest match of her career, heading into a third set, and she's out there dancing having the time of her life



This is why we love Marta Kostyuk 💙💛 pic.twitter.com/8XxT6q9FS6 — Owen (@kostekcanu) July 31, 2024

Трибуни були в захваті від танцю української тенісистки.

"Дайте їй золото за танці", — викрикували вболівальники.

На жаль, третій сет Марта програла з рахунком 7:6 (10:8) на користь хорватки.

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