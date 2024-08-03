Роналду назвав європейський клуб, до якого має намір перейти

Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду збирається продовжити кар'єру в одному з європейських клубів. Легендарний футболіст веде переговори про трансфер, який може відбутися найближчим літом.

У Роналду з'явилася причина повернутися до одного зі своїх колишніх клубів, повідомляє Daily Star.

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Кріштіану Роналду встановив декілька рекордів результативності минулого сезону за "Аль-Наср". Контракт 39-річного футболіста з клубом із Саудівської Аравії діє до літа 2025 року. Португальцю хочуть запропонувати продовжити угоду, але в нього з'явився привід якнайшвидше повернутися до Європи.

Кріштіану Роналду та Пепе. Фото: instagram.com/cristiano/

Де гратиме Роналду

Досвідчений футболіст не збирається завершувати кар'єру найближчим часом. Він мріє зіграти в офіційному матчі разом зі своїм сином Кріштіану-молодшим. Першому Роналду 14 років, і саме через нього легендарний футболіст може повернутися до Європи.

Сім'я Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

З липня 2023 року старший син Роналду займається в академії "Аль-Насра", але нещодавно юний футболіст отримав пропозицію про перехід до португальського "Спортінга". Це клуб, у якому колись розпочинав кар'єру його батько.

Керівництво "Спортінга" давно пропонувало повернутися і самому Роналду. Тепер Кріштіану всерйоз розглядає варіант із переходом у лісабонський клуб. Очікується, що португалець може повернутися до Європи вже цього літа. Він підпише зі "Спортінгом" контракт на два роки з можливістю подальшого продовження. Кріштіану хоче виступати в одному клубі зі своїм сином.

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