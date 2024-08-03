Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану arrow

Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану

3 серпня 2024 10:49
Валерій Ковалевич - Редактор
Роналду назвав європейський клуб, до якого має намір перейти
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/
Валерій Ковалевич - Редактор

Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду збирається продовжити кар'єру в одному з європейських клубів. Легендарний футболіст веде переговори про трансфер, який може відбутися найближчим літом.

У Роналду з'явилася причина повернутися до одного зі своїх колишніх клубів, повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Кріштіану Роналду встановив декілька рекордів результативності минулого сезону за "Аль-Наср". Контракт 39-річного футболіста з клубом із Саудівської Аравії діє до літа 2025 року. Португальцю хочуть запропонувати продовжити угоду, але в нього з'явився привід якнайшвидше повернутися до Європи.

Кріштіану Роналду та Пепе
Кріштіану Роналду та Пепе. Фото: instagram.com/cristiano/

Де гратиме Роналду

Досвідчений футболіст не збирається завершувати кар'єру найближчим часом. Він мріє зіграти в офіційному матчі разом зі своїм сином Кріштіану-молодшим. Першому Роналду 14 років, і саме через нього легендарний футболіст може повернутися до Європи.

Кріштіану Роналду
Сім'я Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

З липня 2023 року старший син Роналду займається в академії "Аль-Насра", але нещодавно юний футболіст отримав пропозицію про перехід до португальського "Спортінга". Це клуб, у якому колись розпочинав кар'єру його батько.

Керівництво "Спортінга" давно пропонувало повернутися і самому Роналду. Тепер Кріштіану всерйоз розглядає варіант із переходом у лісабонський клуб. Очікується, що португалець може повернутися до Європи вже цього літа. Він підпише зі "Спортінгом" контракт на два роки з можливістю подальшого продовження. Кріштіану хоче виступати в одному клубі зі своїм сином.

Нагадаємо, "Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця. 

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги. 

Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі. 

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео. 

Французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд на Олімпіаді-2024. 

спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Аль-Наср

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:57 Пірнула у Дунай — на Одещині шукають дівчинку, яка зникла у воді

10:50 Бронювання через Дію — як оформити та скільки треба чекати

10:50 Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон

10:39 Міністр оборони США скасував угоди про визнання провини для обвинувачених у терактах 2001 року

10:34 Трамп погодився на дебати з Гарріс — коли вони відбудуться

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:26 У Чорному морі фіксується споряджений ракетоносій росіян

10:21 Рейнджерс назвали склад на гру з Динамо Київ

10:13 Росія кидає на штурм елітні війська, які не здатні професійно воювати, — ISW

10:07 Українські бійці показали ефектне знищення російської БМП на Донеччині

09:53 Дорога до кордону вільна — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:57 Пірнула у Дунай — на Одещині шукають дівчинку, яка зникла у воді

10:50 Бронювання через Дію — як оформити та скільки треба чекати

10:50 Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон

10:39 Міністр оборони США скасував угоди про визнання провини для обвинувачених у терактах 2001 року

10:34 Трамп погодився на дебати з Гарріс — коли вони відбудуться

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:26 У Чорному морі фіксується споряджений ракетоносій росіян

10:21 Рейнджерс назвали склад на гру з Динамо Київ

10:13 Росія кидає на штурм елітні війська, які не здатні професійно воювати, — ISW

10:07 Українські бійці показали ефектне знищення російської БМП на Донеччині

09:53 Дорога до кордону вільна — ситуація на трасі Одеса-Рені

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі