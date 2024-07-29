Сборная Украины по гимнастике заняла пятое место на Олимпиаде-2024

На Олимпиаде сборная Украины по гимнастике была очень близка к медали в многоборье
На Олимпийских играх-2024 сборная Украины по гимнастике выступила в финале. Ранее она с четвертым результатом завершила квалификацию.
Команда в составе Олега Верняева, Ильи Ковтуна, Игоря Радивилова, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха была близка к пьедесталу, сообщил портал Новини.LIVE.
Результат Украины в многоборье
Украина начала выступления с коня, где лучшим стал Олег Верняев (14,833 балла). Радомир Стельмах и Илья Ковтун помогли команде стать четвертыми на снаряде.
На кольцах лучший результат показал Игорь Радивилов — 14.000. Удачнее были выступления в опорном прыжке, где Назар Чепурный показал результат — 14,900, Верняев и Радивилов набрали более 14 очков.
Наиболее результативными для Украины стали параллельные брусья, где Ковтун набрал 15,433 балла, а Верняев — более 15 очков.
Украина шла в медальной зоне, но нелучшие выступления на последних двух снарядах позволили сине-желтым стать только пятыми.
Победила Япония после того, как Китай провалился на перекладине.
Третье место заняла сборная США, а четвертой стала Великобритания.
- Япония — 259,594 балла
- Китай — 259,062
- США — 257,793
- Великобритания — 255,527
- Украина — 254,761
- Италия — 248,260
- Швейцария — 247,427
- Канада — 245,426
Ковтун и Верняев 31 июля сразятся за медали в личном многоборье.
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