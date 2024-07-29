Сборная Украины по гимнастике заняла пятое место на Олимпиаде-2024

Украинский гимнаст Олег Верняев. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2024 сборная Украины по гимнастике выступила в финале. Ранее она с четвертым результатом завершила квалификацию.

Команда в составе Олега Верняева, Ильи Ковтуна, Игоря Радивилова, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха была близка к пьедесталу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Илья Ковтун. Фото: Reuters

Результат Украины в многоборье

Украина начала выступления с коня, где лучшим стал Олег Верняев (14,833 балла). Радомир Стельмах и Илья Ковтун помогли команде стать четвертыми на снаряде.

На кольцах лучший результат показал Игорь Радивилов — 14.000. Удачнее были выступления в опорном прыжке, где Назар Чепурный показал результат — 14,900, Верняев и Радивилов набрали более 14 очков.

Наиболее результативными для Украины стали параллельные брусья, где Ковтун набрал 15,433 балла, а Верняев — более 15 очков.

Украина шла в медальной зоне, но нелучшие выступления на последних двух снарядах позволили сине-желтым стать только пятыми.

Победила Япония после того, как Китай провалился на перекладине.

Третье место заняла сборная США, а четвертой стала Великобритания.

Япония — 259,594 балла Китай — 259,062 США — 257,793 Великобритания — 255,527 Украина — 254,761 Италия — 248,260 Швейцария — 247,427 Канада — 245,426

Ковтун и Верняев 31 июля сразятся за медали в личном многоборье.

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