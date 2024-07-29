Олимпийские игры-2024: Ольга Харлан в бронзовом финале одолела Чой Себин

Харлан сделала камбек и принесла Украине первую медаль Парижа-2024
На Олимпийских играх в Париже прошел бронзовый финал по фехтованию на сабле у женщин. Украину на этом этапе представила Ольга Харлан.
Соперницей украинки стала кореянка Чой Себин, сообщил портал Новини.LIVE.
Бронза Ольги Харлан
Харлан и Себин начали матч на равных, но при счете 3:3 кореянка ушла в отрыв. Украинка была за четыре удара до поражения, но сделала камбэк, позволивший сделать счет 11:11.
В концовке матча Харлан и Себин соревновались на равных, но точнее была украинка — 15:14.
Отметим, что украинка на олимпийском турнире была посеяна под пятым номером, а Себин — под 18-м.
Харлан является чемпионкой Пекина-2008 и серебряным призером Олимпийских игр 2016 в командном первенстве. Также у нее бронзовые награды Олимпиад 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве.
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