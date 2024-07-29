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Харлан сделала камбек и принесла Украине первую медаль Парижа-2024

29 июля 2024 22:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олимпийские игры-2024: Ольга Харлан в бронзовом финале одолела Чой Себин
Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже прошел бронзовый финал по фехтованию на сабле у женщин. Украину на этом этапе представила Ольга Харлан.

Соперницей украинки стала кореянка Чой Себин, сообщил портал Новини.LIVE.

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Харлан и Себин начали матч на равных, но при счете 3:3 кореянка ушла в отрыв. Украинка была за четыре удара до поражения, но сделала камбэк, позволивший сделать счет 11:11.

В концовке матча Харлан и Себин соревновались на равных, но точнее была украинка — 15:14.

Отметим, что украинка на олимпийском турнире была посеяна под пятым номером, а Себин — под 18-м.

Харлан является чемпионкой Пекина-2008 и серебряным призером Олимпийских игр 2016 в командном первенстве. Также у нее бронзовые награды Олимпиад 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024. 

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию сабля Париж-2024

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