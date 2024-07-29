В полуфинале Олимпийских игр Ольга Харлан проиграла Саре Бальцер

Сара Бальцер и Ольга Харлан. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали полуфиналы в женской сабле. Украинка Ольга Харлан встретилась с француженкой Сарой Бальцер, которая является первой сеяной на турнире.

Украинка уступила сопернице со счетом 7:15, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сара Бальцер и Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан не смогла выиграть золото

Как только начался матч, Бальцер начала опережать украинку. Француженка была быстрее и имела поддержку родных трибун.

Пока еще имя соперницы в бронзовом финале неизвестно. Он начнется в 21:50 по Киеву.

Ольга Харлан в полуфинале Олимпийских игр-2024 Фото: Reuters

Харлан начала выступления на Олимпийских играх с победы над представительницей Японии. Затем в 1/8 финала украинка выиграла у россиянки Анны Башты, представляющей Азербайджан.

В четвертьфинале украинка уверенно одолела венгерку Анну Мартон.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу.

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024.

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно.

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.