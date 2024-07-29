В полуфинале Олимпийских игр Ольга Харлан проиграла Саре Бальцер

Харлан без шансов проиграла фаворитке Олимпиады, но еще имеет попытку на медаль
На Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали полуфиналы в женской сабле. Украинка Ольга Харлан встретилась с француженкой Сарой Бальцер, которая является первой сеяной на турнире.
Украинка уступила сопернице со счетом 7:15, сообщил портал Новини.LIVE.
Харлан не смогла выиграть золото
Как только начался матч, Бальцер начала опережать украинку. Француженка была быстрее и имела поддержку родных трибун.
Пока еще имя соперницы в бронзовом финале неизвестно. Он начнется в 21:50 по Киеву.
Харлан начала выступления на Олимпийских играх с победы над представительницей Японии. Затем в 1/8 финала украинка выиграла у россиянки Анны Башты, представляющей Азербайджан.
В четвертьфинале украинка уверенно одолела венгерку Анну Мартон.
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