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Харлан без шансів програла фаворитці Олімпіади, але ще має спробу на медаль

29 липня 2024 20:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
У півфіналі Олімпійських ігор Ольга Харлан програла Сарі Бальцер
Сара Бальцер і Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі стартували півфінали в жіночій шаблі. Українка Ольга Харлан зустрілась з француженкою Сарою Бальцер, яка є першою сіяною на турнірі.

Українка поступилася суперниці з рахунком 7:15, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сара Бальцер і Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан не змогла виграти золото

Як тільки почався матч, Бальцер почала випереджати українку. Француженка була швидше та  й мала підтримку рідних трибун.

Поки ще ім’я суперниці в бронзовому фіналі невідомо. Він почнеться о 21:50 за київським часом.

Ольга Харлан в полуфинале Олимпийских игр-2024
Ольга Харлан в півфіналі Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Харлан розпочала виступи на Олімпійських іграх із перемоги над представницею Японії. Потім у 1/8 фіналу українка виграла у росіянки Ганни Башти, яка представляє Азербайджан.

У чвертьфіналі українка впевнено здолала угорку Анну Мартон.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Травма Миколенка виявилася серйозною — "Евертон" шукає заміну українцю.

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024. 

Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста "Динамо" — що відомо. 

Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.

Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування шабля Париж-2024

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