У півфіналі Олімпійських ігор Ольга Харлан програла Сарі Бальцер

Сара Бальцер і Ольга Харлан. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі стартували півфінали в жіночій шаблі. Українка Ольга Харлан зустрілась з француженкою Сарою Бальцер, яка є першою сіяною на турнірі.

Українка поступилася суперниці з рахунком 7:15, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як тільки почався матч, Бальцер почала випереджати українку. Француженка була швидше та й мала підтримку рідних трибун.

Поки ще ім’я суперниці в бронзовому фіналі невідомо. Він почнеться о 21:50 за київським часом.

Ольга Харлан в півфіналі Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Харлан розпочала виступи на Олімпійських іграх із перемоги над представницею Японії. Потім у 1/8 фіналу українка виграла у росіянки Ганни Башти, яка представляє Азербайджан.

У чвертьфіналі українка впевнено здолала угорку Анну Мартон.

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