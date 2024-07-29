У півфіналі Олімпійських ігор Ольга Харлан програла Сарі Бальцер

Харлан без шансів програла фаворитці Олімпіади, але ще має спробу на медаль
На Олімпійських іграх-2024 в Парижі стартували півфінали в жіночій шаблі. Українка Ольга Харлан зустрілась з француженкою Сарою Бальцер, яка є першою сіяною на турнірі.
Українка поступилася суперниці з рахунком 7:15, повідомив портал Новини.LIVE.
Харлан не змогла виграти золото
Як тільки почався матч, Бальцер почала випереджати українку. Француженка була швидше та й мала підтримку рідних трибун.
Поки ще ім’я суперниці в бронзовому фіналі невідомо. Він почнеться о 21:50 за київським часом.
Харлан розпочала виступи на Олімпійських іграх із перемоги над представницею Японії. Потім у 1/8 фіналу українка виграла у росіянки Ганни Башти, яка представляє Азербайджан.
У чвертьфіналі українка впевнено здолала угорку Анну Мартон.
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