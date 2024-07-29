Олімпійські ігри-2024: Ольга Харлан у бронзовому фіналі здолала Чой Себін

Ольга Харлан. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі пройшов бронзовий фінал з фехтування на шаблі у жінок. Україну на цьому етапі представила Ольга Харлан.

Суперницею українки стала кореянка Чой Себін, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Бронза Ольги Харлан

Харлан та Себін почали матч на рівних, але при рахунку 3:3 кореянка пішла у відрив. Українка була за чотири удари до поразки, але зробила камбек, який дозволив зробити рахунок 11:11.

В кінцівці матчу Харлан та Себін змагались на рівних, але точнішою була українка — 15:14.

Зазначимо, що українка на олімпійському турніру була посіяна під п’ятим номером, а Себін під 18-м.

Харлан є чемпіонкою Пекіна-2008 та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 в командній першості. Також у неї бронзові нагороди Олімпіад 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.

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