Олімпійські ігри-2024: Ольга Харлан у бронзовому фіналі здолала Чой Себін

Харлан зробила камбек та принесла Україні першу медаль Парижа-2024
На Олімпійських іграх в Парижі пройшов бронзовий фінал з фехтування на шаблі у жінок. Україну на цьому етапі представила Ольга Харлан.
Суперницею українки стала кореянка Чой Себін, повідомив портал Новини.LIVE.
Бронза Ольги Харлан
Харлан та Себін почали матч на рівних, але при рахунку 3:3 кореянка пішла у відрив. Українка була за чотири удари до поразки, але зробила камбек, який дозволив зробити рахунок 11:11.
В кінцівці матчу Харлан та Себін змагались на рівних, але точнішою була українка — 15:14.
Зазначимо, що українка на олімпійському турніру була посіяна під п’ятим номером, а Себін під 18-м.
Харлан є чемпіонкою Пекіна-2008 та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 в командній першості. Також у неї бронзові нагороди Олімпіад 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.
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