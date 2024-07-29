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Харлан зробила камбек та принесла Україні першу медаль Парижа-2024

29 липня 2024 22:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олімпійські ігри-2024: Ольга Харлан у бронзовому фіналі здолала Чой Себін
Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі пройшов бронзовий фінал з фехтування на шаблі у жінок. Україну на цьому етапі представила Ольга Харлан.

Суперницею українки стала кореянка Чой Себін, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Бронза Ольги Харлан

Харлан та Себін почали матч на рівних, але при рахунку 3:3 кореянка пішла у відрив. Українка була за чотири удари до поразки, але зробила камбек, який дозволив зробити рахунок 11:11.

В кінцівці матчу Харлан та Себін змагались на рівних, але точнішою була українка — 15:14.

Зазначимо, що українка на олімпійському турніру була посіяна під п’ятим номером, а Себін під 18-м.

Харлан є чемпіонкою Пекіна-2008 та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 в командній першості. Також у неї бронзові нагороди Олімпіад 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Травма Миколенка виявилася серйозною — "Евертон" шукає заміну українцю.

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024. 

Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста "Динамо" — що відомо. 

Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.

Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування шабля Париж-2024

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