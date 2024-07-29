Збірна України з гімнастики посіла п’яте місце на Олімпіаді-2024

На Олімпіаді збірна України з гімнастики була дуже близька до медалі в багатоборстві
На Олімпійських іграх-2024 збірна України з гімнастики виступила в фіналі. Раніше вона з четвертим результатом завершила кваліфікацію.
Команда, у складі Олега Верняєва, Іллі Ковтуна, Ігоря Радівілова, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха була близько до п’єдесталу, повідомив портал Новини.LIVE.
Результат України у багатоборстві
Україна почала виступи з коня, де кращим став Олег Верняєв (14,833 бала). Радомир Стельмах та Ілля Ковтун допомогли команді стати четвертими на снаряді.
На кільцях найкращий результат показав Ігор Радівілов — 14.000. Вдаліше були виступи в опорному стрибку, де Назар Чепурний показав результат — 14.900, а Верняєв та Радівілов набрали понад 14 очок.
Найбільш результативним для України стали паралельні бруси, де Ковтун набрав 15.433 бали, а Верняєв набрав більше ніж 15 очок.
Україна йшла на в медальній зоні, але не найкращі виступи на останніх двох снарядах дозволили синьо-жовтим стати лише п’ятими.
Перемогла Японія після того, як Китай провалився на перекладині.
Третє місце посіла збірна США, а четвертими стала Велика Британія.
- Японія — 259,594 бала
- Китай — 259,062
- США — 257,793
- Велика Британія — 255,527
- Україна — 254,761
- Італія — 248,260
- Швейцарія — 247,.427
- Канада — 245,426
Ковтун та Верняєв 31 липня змагатимуться за медалі в особистому багатоборстві.
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