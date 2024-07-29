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На Олімпіаді збірна України з гімнастики була дуже близька до медалі в багатоборстві

29 липня 2024 23:36
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Збірна України з гімнастики посіла п’яте місце на Олімпіаді-2024
Український гімнаст Олег Верняєв. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх-2024 збірна України з гімнастики виступила в фіналі. Раніше вона з четвертим результатом завершила кваліфікацію.

Команда, у складі Олега Верняєва, Іллі Ковтуна, Ігоря Радівілова, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха була близько до п’єдесталу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ілля Ковтун. Фото: Reuters

Результат України у багатоборстві

Україна почала виступи з коня, де кращим став Олег Верняєв (14,833 бала). Радомир Стельмах та Ілля Ковтун допомогли команді стати четвертими на снаряді.

На кільцях найкращий результат показав Ігор Радівілов — 14.000. Вдаліше були виступи в опорному стрибку, де Назар Чепурний показав результат — 14.900, а Верняєв та Радівілов набрали понад 14 очок.

Найбільш результативним для України стали паралельні бруси, де Ковтун набрав 15.433 бали, а Верняєв набрав більше ніж 15 очок.

Україна йшла на в медальній зоні, але не найкращі виступи на останніх двох снарядах дозволили синьо-жовтим стати лише п’ятими.

Перемогла Японія після того, як Китай провалився на перекладині.

Третє місце посіла збірна США, а четвертими стала Велика Британія.

  1. Японія — 259,594 бала
  2. Китай — 259,062
  3. США — 257,793
  4. Велика Британія — 255,527
  5. Україна — 254,761
  6. Італія — 248,260
  7. Швейцарія — 247,.427
  8. Канада — 245,426

Ковтун та Верняєв 31 липня змагатимуться за медалі в особистому багатоборстві.

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