Збірна України з гімнастики посіла п’яте місце на Олімпіаді-2024

Український гімнаст Олег Верняєв. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2024 збірна України з гімнастики виступила в фіналі. Раніше вона з четвертим результатом завершила кваліфікацію.

Команда, у складі Олега Верняєва, Іллі Ковтуна, Ігоря Радівілова, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха була близько до п’єдесталу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ілля Ковтун. Фото: Reuters

Результат України у багатоборстві

Україна почала виступи з коня, де кращим став Олег Верняєв (14,833 бала). Радомир Стельмах та Ілля Ковтун допомогли команді стати четвертими на снаряді.

На кільцях найкращий результат показав Ігор Радівілов — 14.000. Вдаліше були виступи в опорному стрибку, де Назар Чепурний показав результат — 14.900, а Верняєв та Радівілов набрали понад 14 очок.

Найбільш результативним для України стали паралельні бруси, де Ковтун набрав 15.433 бали, а Верняєв набрав більше ніж 15 очок.

Україна йшла на в медальній зоні, але не найкращі виступи на останніх двох снарядах дозволили синьо-жовтим стати лише п’ятими.

Перемогла Японія після того, як Китай провалився на перекладині.

Третє місце посіла збірна США, а четвертими стала Велика Британія.

Японія — 259,594 бала Китай — 259,062 США — 257,793 Велика Британія — 255,527 Україна — 254,761 Італія — 248,260 Швейцарія — 247,.427 Канада — 245,426

Ковтун та Верняєв 31 липня змагатимуться за медалі в особистому багатоборстві.

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