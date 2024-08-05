Ярослава Магучіх перемогла на Олімпіаді — коментарі Ніколи Оліслагерс

Нікола Оліслагерс. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри в Парижі. У складній боротьбі вона обійшла австралійку Ніколу Оліслагерс.

Після поразки Оліслагерс висловилась щодо Магучіх у коментарі "Суспільному".

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Що Оліслагерс думає про поразку Магучіх

У фіналі Олімпійських ігор Оліслагерс та Магучіх взяли однакову висоту — 2.00 метра. При цьому австралійка витратила більше спроб.

Українка перемогла та взяла реванш за Олімпіаду в Токіо, де Ярослава стала третьою, а Оліслагерс другою.

Стосовно поразки австралійка зазначила, що Ярослава є для неї однією з найулюбленіших людей у світі.

Нікола відзначила, що їй завжди весело, коли вона знаходиться з Магучіх, а наявність такого суперника додає мотивації у боротьбі за золоті медалі.

Австралійка додала, що коли Ярослава перемагає, то завжди є взаємна підтримка та чудова атмосфера.

"Це була неймовірна можливість змагатися з Ярославою. Тиск, коли ти — світова рекордсменка, особливо на наступних змаганнях, дається взнаки. І ми всі, стрибунки у висоту, нею надихаємося", — сказала Оліслагерс.

Також Нікола відзначила, що в України та Австралії сильні команди в стрибках у висоту та було б класно зробити командний чемпіонат світу.

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