Магучіх і золото: реакції іноземців на перемогу української спортсменки

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі українці 4 серпня підкорили легку атлетику. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко виграли золоту та бронзову медалі у стрибках у висоту, а Михайло Кохан став третім у метанні молота.

Після виступу деякі іноземні уболівальники відреагували на успіх українських легкоатлетів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Реакція іноземців на перемогу українців

Milan Yen69: "Українські спортсмени здобули ще три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Ярослава Магучіх виборола золото, Ірина Геращенко – бронзу у стрибках у висоту. Михайло Кохан – бронзовий призер у метанні молота!

Ми пишаємося! Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними і перемагати".

Welgacz: "Ярослава Магучіх виборола для України золото на Олімпіаді-2024 у Парижі у стрибках у висоту серед жінок. Ірина Геращенко здобула бронзову медаль. Ярослава стрибнула на 2 м, а Ірина на 1,95 м. Слава Україні. Слава двом Героїням".

Müturi: "Брате, ця красуня Ярослава Магучіх з України вміє стрибати!!"

Alla Poedie: "Вітаємо українців із цими вражаючими результатами".

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