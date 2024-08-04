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Магучіх стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту, у Геращенко — "бронза"

4 серпня 2024 22:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, у Геращенко бронзова медаль
Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

У Парижі завершився фінал зі стрибків у висоту серед жінок. Чемпіонкою Олімпіади-2024 стала Ярослава Магучіх.

Ірина Геращенко здобула бронзову медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українка Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс з Австралії розіграли золоту медаль Олімпіади-2024 у жіночому фіналі стрибків у висоту. Обидві спортсменки дійшли до боротьби за висоту 2.02 метра.

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко зійшла на п'єдестал. Фото: Reuters/Alina Smutko

Як виступили Магучіх та Геращенко

Учасниці фіналу вибували з боротьби одна за одною вже на висоті 1.86. Ірина Геращенко зупинилася на висоті 1.95, але наступну планку вже взяти не зуміла. Однак вона виступила технічніше і припустилася менше помилок, ніж конкурентки. Для киянки це означало бронзову медаль. Також "бронзу" здобула австралійка Елеонор Патерсон.

Ірина Геращенко
Стрибок Ірини Геращенко. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Ярослава Магучіх стала останньою учасницею фіналу, яка стрибала без помилок. Українка стала припускатися помилок лише на висоті 2.02. Проте головна суперниця помилялася частіше та більше.

Ярослава Магучих стала олімпійською чемпіонкою
Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Коли стало відомо, що Магучіх стала золотою медалісткою, вона попросила пересунути планку на висоту 2.04. Ярослава мала лише одну спробу, але спортсменка не зуміла її взяти. Це не вплинуло на розподіл місць на подіумі.

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