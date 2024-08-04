Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, у Геращенко бронзова медаль

Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У Парижі завершився фінал зі стрибків у висоту серед жінок. Чемпіонкою Олімпіади-2024 стала Ярослава Магучіх.

Ірина Геращенко здобула бронзову медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ірина Геращенко зійшла на п'єдестал. Фото: Reuters/Alina Smutko

Як виступили Магучіх та Геращенко

Учасниці фіналу вибували з боротьби одна за одною вже на висоті 1.86. Ірина Геращенко зупинилася на висоті 1.95, але наступну планку вже взяти не зуміла. Однак вона виступила технічніше і припустилася менше помилок, ніж конкурентки. Для киянки це означало бронзову медаль. Також "бронзу" здобула австралійка Елеонор Патерсон.

Стрибок Ірини Геращенко. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Ярослава Магучіх стала останньою учасницею фіналу, яка стрибала без помилок. Українка стала припускатися помилок лише на висоті 2.02. Проте головна суперниця помилялася частіше та більше.

Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Коли стало відомо, що Магучіх стала золотою медалісткою, вона попросила пересунути планку на висоту 2.04. Ярослава мала лише одну спробу, але спортсменка не зуміла її взяти. Це не вплинуло на розподіл місць на подіумі.

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