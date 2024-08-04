Магучих стала олимпийской чемпионкой, у Геращенко бронзовая медаль

Магучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, у Геращенко — "бронза"
В Париже завершился финал по прыжкам в высоту среди женщин. Чемпионкой Олимпиады-2024 стала Ярослава Магучих.
Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинка Ярослава Магучих и Никола Олислагерс из Австралии разыграли золотую медаль Олимпиады-2024 в женском финале прыжков в высоту. Обе спортсменки дошли до высоты 2.02 метра.
Как выступили Магучих и Геращенко
Участницы финала выбывали из борьбы одна за одной уже на высоте 1.86. Ирина Геращенко остановилась на высоте 1.95, но следующую планку уже взять не сумела. Однако она выступила более технично и допустила меньше ошибок, чем конкурентки. Для киевлянки это означало бронзовую медаль. Также "бронзу" получила австралийка Элеонор Патерсон.
Ярослава Магучих стала последней участницей финала, которая прыгала без ошибок. Украинка стала допускать ошибки только на высоте 2.02. Однако главная соперница ошибалась чаще и больше.
Когда уже стало известно, что Магучих стала золотой медалисткой, она попросила передвинуть планку на высоту 2.04. У Ярославы была только одна попытка, но спортсменка не сумела ее взять. Это не повлияло на распределение мест на подиуме.
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