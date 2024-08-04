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Магучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, у Геращенко — "бронза"

4 августа 2024 22:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Магучих стала олимпийской чемпионкой, у Геращенко бронзовая медаль
Ярослава Магучих на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

В Париже завершился финал по прыжкам в высоту среди женщин. Чемпионкой Олимпиады-2024 стала Ярослава Магучих.

Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Украинка Ярослава Магучих и Никола Олислагерс из Австралии разыграли золотую медаль Олимпиады-2024 в женском финале прыжков в высоту. Обе спортсменки дошли до высоты 2.02 метра. 

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко взошла на пьедестал. Фото: Reuters/Alina Smutko

Как выступили Магучих и Геращенко 

Участницы финала выбывали из борьбы одна за одной уже на высоте 1.86. Ирина Геращенко остановилась на высоте 1.95, но следующую планку уже взять не сумела. Однако она выступила более технично и допустила меньше ошибок, чем конкурентки. Для киевлянки это означало бронзовую медаль. Также "бронзу" получила австралийка Элеонор Патерсон. 

Ирина Геращенко
Прыжок Ирины Геращенко. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Ярослава Магучих стала последней участницей финала, которая прыгала без ошибок. Украинка стала допускать ошибки только на высоте 2.02. Однако главная соперница ошибалась чаще и больше. 

Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой
Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Когда уже стало известно, что Магучих стала золотой медалисткой, она попросила передвинуть планку на высоту 2.04. У Ярославы была только одна попытка, но спортсменка не сумела ее взять. Это не повлияло на распределение мест на подиуме. 

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спорт Олимпийские игры Ярослава Магучих спортсменка Ирина Геращенко Олимпиада-2024 Легкая атлетика прыжки в высоту

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