Марин упустила шанс на медаль на Олимпиаде из-за травмы в полуфинале

Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024
Испанка Каролина Марин оказалась одной из самых несчастливых спортсменок на Олимпиаде в Париже. Она уверенно шла к золотой медали в женском одиночном разряде по бадминтону, но неожиданно выбыла из борьбы.
Марин получила серьезную травму, сообщает портал Новини.LIVE.
На Олимпийских Играх прошли полуфиналы женского одиночного турнира по бадминтону. Фавориткой соревнования была 31-летняя Каролина Марин из Испании. Олимпийская чемпионка 2016 года должна была выйти в финал, но не смогла этого сделать из-за травмы.
Что случилось с Марин
В полуфинале испанская спортсменка играла с Хэ Бин Цзяо из Китая. Каролина Марин уверенно выигрывала со счетом 21-14, 10-5. Казалось, она реализует преимущество над соперницей и победит.
В ходе одного из розыгрышей Марин упала и получила травму. Медики оказали спортсменке помощь. Каролина вернулась на корт и продолжила игру, но снова упала и уже не смогла подняться.
Каролина была вынуждена прекратить поединок. Хэ Бин Цзяо вышла в финал, который состоится в понедельник, 5 августа. Ее соперницей станет Ан Сеен из Южной Кореи.
Это не первый случай с травмой в карьере Каролины Марин. На Олимпиаде в Токио она выбыла из борьбы из-за разрыва крестообразной связки колена.
Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.
"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Читайте Новини.LIVE!