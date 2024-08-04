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Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024

4 августа 2024 20:34
Валерий Ковалевич - Редактор
Марин упустила шанс на медаль на Олимпиаде из-за травмы в полуфинале
Каролина Марин на Олимпиаде-2024. Фото: RAnn Wangeuters/
Валерий Ковалевич - Редактор

Испанка Каролина Марин оказалась одной из самых несчастливых спортсменок на Олимпиаде в Париже. Она уверенно шла к золотой медали в женском одиночном разряде по бадминтону, но неожиданно выбыла из борьбы.

Марин получила серьезную травму, сообщает портал Новини.LIVE. 

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На Олимпийских Играх прошли полуфиналы женского одиночного турнира по бадминтону. Фавориткой соревнования была 31-летняя Каролина Марин из Испании. Олимпийская чемпионка 2016 года должна была выйти в финал, но не смогла этого сделать из-за травмы. 

Каролина Марин
Каролина Марин после падения. Фото: Reuters/Ann Wang

Что случилось с Марин 

В полуфинале испанская спортсменка играла с Хэ Бин Цзяо из Китая. Каролина Марин уверенно выигрывала со счетом 21-14, 10-5. Казалось, она реализует преимущество над соперницей и победит. 

В ходе одного из розыгрышей Марин упала и получила травму. Медики оказали спортсменке помощь. Каролина вернулась на корт и продолжила игру, но снова упала и уже не смогла подняться. 

Каролина Марин
Каролина Марин плачет после травмы. Фото: Reuters/Ann Wang

Каролина была вынуждена прекратить поединок. Хэ Бин Цзяо вышла в финал, который состоится в понедельник, 5 августа. Ее соперницей станет Ан Сеен из Южной Кореи. 

Это не первый случай с травмой в карьере Каролины Марин. На Олимпиаде в Токио она выбыла из борьбы из-за разрыва крестообразной связки колена. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 травма Бадминтон

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