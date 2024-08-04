Марин упустила шанс на медаль на Олимпиаде из-за травмы в полуфинале

Каролина Марин на Олимпиаде-2024. Фото: RAnn Wangeuters/

Испанка Каролина Марин оказалась одной из самых несчастливых спортсменок на Олимпиаде в Париже. Она уверенно шла к золотой медали в женском одиночном разряде по бадминтону, но неожиданно выбыла из борьбы.

Марин получила серьезную травму, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На Олимпийских Играх прошли полуфиналы женского одиночного турнира по бадминтону. Фавориткой соревнования была 31-летняя Каролина Марин из Испании. Олимпийская чемпионка 2016 года должна была выйти в финал, но не смогла этого сделать из-за травмы.

Каролина Марин после падения. Фото: Reuters/Ann Wang

Что случилось с Марин

В полуфинале испанская спортсменка играла с Хэ Бин Цзяо из Китая. Каролина Марин уверенно выигрывала со счетом 21-14, 10-5. Казалось, она реализует преимущество над соперницей и победит.

В ходе одного из розыгрышей Марин упала и получила травму. Медики оказали спортсменке помощь. Каролина вернулась на корт и продолжила игру, но снова упала и уже не смогла подняться.

Каролина Марин плачет после травмы. Фото: Reuters/Ann Wang

Каролина была вынуждена прекратить поединок. Хэ Бин Цзяо вышла в финал, который состоится в понедельник, 5 августа. Ее соперницей станет Ан Сеен из Южной Кореи.

Это не первый случай с травмой в карьере Каролины Марин. На Олимпиаде в Токио она выбыла из борьбы из-за разрыва крестообразной связки колена.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.