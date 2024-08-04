Украинские фехтовальщицы эмоционально отметили "золотые" награды на Олимпиаде 2024

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024
Национальный олимпийский комитет Украины обнародовал первые эмоциональные фото украинской сборной по фехтованию после "золотой" победы на Олимпиаде 2024 года в Париже. Наши девушки в тяжелой борьбе одолели сборную южной Кореи.
Фото опубликованы в официальном Telegram-канале НОК Украины 4 августа в воскресенье.
Как праздновали победу и "золото" украинские саблистки
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Украинская сборная по фехтованию на Олимпиаде 2024. Фото: НОК Украины
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Радостные объятия после получения "золотой" медали. Фото: НОК Украины
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Вся команда по фехтованию сборной Украины. Фото: НОК Украины
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Эмоции тренерского состава и украинских саблисток. Фото: НОК Украины
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Трудно умерить энергию радости после победы. Фото: НОК Украины
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Невероятная Ольга Харлан празднует победу. Фото: НОК Украины
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Награждение сборной Украины по фехтованию. Фото: НОК Украины
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Украинские саблистки с "золотыми" медалями. Фото: НОК Украины
На фото просто невероятная реакция девушек украинской сборной. Это не удивительно, ведь это первая Олимпиада, начиная с 2016 года, где Украина именно в этом командном виде спорта берет награды.
Для Юлии Бакастовой это золото стало дебютным, как и сама Олимпиада. А вот Алина Комащук и Елена Кровацкая стали двукратными призерами Игр. К серебряной медали в Рио украинки добавили еще и "золото" Парижа.
"Золотая" награда в Париже сделала Ольгу Харлан самой титулованной украинской олимпийкой. Она приняла участие в шести Олимпиадах, где завоевала две "золотые", одну "серебряную" и три "бронзовые" медали.
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