Украинские фехтовальщицы эмоционально отметили "золотые" награды на Олимпиаде 2024

Ольга Харлан отмечает победу на Олимпиаде 2024. Фото: НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины обнародовал первые эмоциональные фото украинской сборной по фехтованию после "золотой" победы на Олимпиаде 2024 года в Париже. Наши девушки в тяжелой борьбе одолели сборную южной Кореи.

Фото опубликованы в официальном Telegram-канале НОК Украины 4 августа в воскресенье.

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Украинская сборная по фехтованию на Олимпиаде 2024. Фото: НОК Украины

Радостные объятия после получения "золотой" медали. Фото: НОК Украины

Вся команда по фехтованию сборной Украины. Фото: НОК Украины

Эмоции тренерского состава и украинских саблисток. Фото: НОК Украины

Трудно умерить энергию радости после победы. Фото: НОК Украины

Невероятная Ольга Харлан празднует победу. Фото: НОК Украины

Награждение сборной Украины по фехтованию. Фото: НОК Украины

Украинские саблистки с "золотыми" медалями. Фото: НОК Украины 1/8 ​ 8

На фото просто невероятная реакция девушек украинской сборной. Это не удивительно, ведь это первая Олимпиада, начиная с 2016 года, где Украина именно в этом командном виде спорта берет награды.

Для Юлии Бакастовой это золото стало дебютным, как и сама Олимпиада. А вот Алина Комащук и Елена Кровацкая стали двукратными призерами Игр. К серебряной медали в Рио украинки добавили еще и "золото" Парижа.

"Золотая" награда в Париже сделала Ольгу Харлан самой титулованной украинской олимпийкой. Она приняла участие в шести Олимпиадах, где завоевала две "золотые", одну "серебряную" и три "бронзовые" медали.

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