Футболісти збірних Франції та Аргентини побилися у матчі на Олімпіаді

Головний тренер збірної Аргентини Хав'єр Маскерано. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Футбольний турнір на Олімпіаді в Парижі дійшов стадії півфіналів. У матчі 1/4 між збірними Аргентини та Франції стався скандальний епізод.

Гравці обох команд влаштували бійку просто на полі після фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У чвертьфіналі чоловічого олімпійського турніру з футболу збірна Франції обіграла Аргентину з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Жан-Філіп Матета. Футболісти "Альбіселесте" не змогли змиритися з поразкою та розпочали бійку із суперником після закінчення поєдинку.

Що сталося на полі

Одним із перших у бійку кинувся чемпіон світу 2022 року Ніколас Отаменді. Він відштовхнув одного із французьких гравців, який упав на газон. Після цього в бійку вступили більшість гравців обох команд, до яких приєдналися і деякі тренери.

Бійка у матчі Франції та Аргентини. Фото: Reuters/Susana Vera

Головному судді довелося декілька разів дістати із кишені червону картку. Відомо, що за підсумками інциденту дискваліфіковано французького півзахисника Енцо Мійо, який під час бійки був на лаві запасних. Футболісти продовжили з'ясовувати стосунки й у підтрибунному приміщенні. Про причини початку бійки поки що нічого не відомо.

Ніколас Отаменді під час бійки. Фото: Reuters/Susana Vera

Збірні Франції та Аргентини тренують відомі у минулому футболісти. Це Тьєррі Анрі та Хав'єр Маскерано, які у свій час разом виступали за "Барселону".

У півфіналі олімпійського футбольного турніру Франція зіграє з Єгиптом, який узяв гору над Парагваєм.

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