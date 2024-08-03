Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На Олімпіаді-2024 відбулася масштабна бійка за участю легенд футболу arrow

На Олімпіаді-2024 відбулася масштабна бійка за участю легенд футболу

3 серпня 2024 12:45
Валерій Ковалевич - Редактор
Футболісти збірних Франції та Аргентини побилися у матчі на Олімпіаді
Головний тренер збірної Аргентини Хав'єр Маскерано. Фото: Reuters/Stephane Mahe
Валерій Ковалевич - Редактор

Футбольний турнір на Олімпіаді в Парижі дійшов стадії півфіналів. У матчі 1/4 між збірними Аргентини та Франції стався скандальний епізод.

Гравці обох команд влаштували бійку просто на полі після фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У чвертьфіналі чоловічого олімпійського турніру з футболу збірна Франції обіграла Аргентину з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Жан-Філіп Матета. Футболісти "Альбіселесте" не змогли змиритися з поразкою та розпочали бійку із суперником після закінчення поєдинку.

Що сталося на полі

Одним із перших у бійку кинувся чемпіон світу 2022 року Ніколас Отаменді. Він відштовхнув одного із французьких гравців, який упав на газон. Після цього в бійку вступили більшість гравців обох команд, до яких приєдналися і деякі тренери.

Ніколас Отаменді
Бійка у матчі Франції та Аргентини. Фото: Reuters/Susana Vera

Головному судді довелося декілька разів дістати із кишені червону картку. Відомо, що за підсумками інциденту дискваліфіковано французького півзахисника Енцо Мійо, який під час бійки був на лаві запасних. Футболісти продовжили з'ясовувати стосунки й у підтрибунному приміщенні. Про причини початку бійки поки що нічого не відомо.

Ніколас Отаменді
Ніколас Отаменді під час бійки. Фото: Reuters/Susana Vera

Збірні Франції та Аргентини тренують відомі у минулому футболісти. Це Тьєррі Анрі та Хав'єр Маскерано, які у свій час разом виступали за "Барселону".

У півфіналі олімпійського футбольного турніру Франція зіграє з Єгиптом, який узяв гору над Парагваєм.

Нагадаємо, Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

"Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця. 

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги. 

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео. 

Французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд на Олімпіаді-2024. 

бійка скандал спорт футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Збірна Франції з футболу Збірна Аргентини з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:02 Узвозу Маринеско більше немає — в Одесі перейменували вулиці на честь воїнів полку "Азов"

12:56 На західному березі річки Йордан було вбито командира ХАМАС, — The Guardian

12:55 Росія роками тихцем крала в України робочу силу та заселяла депресивні регіони — розслідування

12:47 СБУ та Сили оборони розкрили деталі, що вдалося знищити на аеродромі "Морозовськ" в Росії

12:45 На Олімпіаді-2024 відбулася масштабна бійка за участю легенд футболу

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

12:43 Родич з інвалідністю за кордоном — чи можна отримати відстрочку

12:37 У Луганську через нестачу кадрів на заводі працюють діти

12:32 Фінляндія виділила 2 млн євро для українських пенсіонерів

12:32 Одесити у суботу залишились без води — адреси

12:24 Буданов відповів, чи здатна Україна повністю знищити енергосистему Росії

13:02 Узвозу Маринеско більше немає — в Одесі перейменували вулиці на честь воїнів полку "Азов"

12:56 На західному березі річки Йордан було вбито командира ХАМАС, — The Guardian

12:55 Росія роками тихцем крала в України робочу силу та заселяла депресивні регіони — розслідування

12:47 СБУ та Сили оборони розкрили деталі, що вдалося знищити на аеродромі "Морозовськ" в Росії

12:45 На Олімпіаді-2024 відбулася масштабна бійка за участю легенд футболу

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

12:43 Родич з інвалідністю за кордоном — чи можна отримати відстрочку

12:37 У Луганську через нестачу кадрів на заводі працюють діти

12:32 Фінляндія виділила 2 млн євро для українських пенсіонерів

12:32 Одесити у суботу залишились без води — адреси

12:24 Буданов відповів, чи здатна Україна повністю знищити енергосистему Росії

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі