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На Олимпиаде-2024 состоялась масштабная драка с участием легенд футбола — видео

3 августа 2024 12:45
Валерий Ковалевич - Редактор
Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались в матче на Олимпиаде
Главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Фото: Reuters/Stephane Mahe
Валерий Ковалевич - Редактор

Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже дошел до стадии полуфиналов. В матче 1/4 между сборными Аргентины и Франции произошел скандальный эпизод. 

Игроки обеих команд устроили драку прямо на поле после финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четвертьфинале мужского олимпийского турнира по футболу сборная Франции обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета. Футболисты "Альбиселесте" не смогли смириться с поражением и начали драку с соперником после окончания поединка. 

Что произошло на поле 

Одним из первых в потасовку бросился чемпион мира-2022 Николас Отаменди. Он оттолкнул одного из французских игроков, который упал на газон. Послед этого в драку вступило большинство игроков обеих команд, к которым присоединились и некоторые тренеры.

Николас Отаменди
Драка в матче Франции и Аргентины. Фото: Reuters/Susana Vera

Главному судье пришлось несколько раз достать из кармана красную карточку. Известно, что по итогам инцидента дисквалифицирован французский полузащитник Энцо Мийо, который во время драки был на скамейке запасных. Футболисты продолжили выяснять отношения и в подтрибунном помещении. О причинах начала драки пока ничего неизвестно. 

Николас Отаменди
Николас Отаменди во время драки. Фото: Reuters/Susana Vera

Сборные Франции и Аргентины тренируют известные в прошлом футболисты. Это Тьерри Анри и Хавьер Маскерано, которые одно время вместе выступали за "Барселону". 

В полуфинале олимпийского футбольного турнира Франция сыграет с Египтом, который взял верх над Парагваем. 

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