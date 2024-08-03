Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон arrow

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон

3 августа 2024 10:50
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Олимпиада-2024 — за боксера-трансгендера Имана Хелифа вступился отец
Иман Хелиф на Олимпийских играх. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Отец алжирского боксера-трансгендера Имана Хелифа, Амар, отреагировал на его травлю после обнародования результатов теста на тестостерон. Он назвал такие поступки "аморальными" для общества.

Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 3 августа.

Читайте также:

Скандал с алжирским боксером набирает обороты

Хелиф-старший заявил, что нападки на его небинарную "дочь" начались после того, как спортсмен провалил тест на тестостерон. Его результаты вызвали споры по поводу его участия в Олимпийских играх, хотя сам отец олимпийца призвал его "идти до конца и завоевать золото для своей страны".

"Нападения на нее аморальны, и это несправедливо. Эти критики и слухи имеют целью дестабилизировать Иман, они не хотят, чтобы она стала чемпионкой мира. Для нас она является образцом для подражания, и мы хотим походить на нее", — сказал отец спортсмена, и как доказательство показало свидетельство о рождении, где указан женский пол спортсмена.

боксер транс алжир
Свидетельство о рождении Иман Хелиф. Источник: Daily Mail

Что предшествовало

Скандал с обсуждением Хелиф в заголовках мировых СМИ начался после того, как боксер победил итальянскую оппонентку Анджелу Карини спустя 46 секунд, сломав спортсменке нос. Тест на тестостерон после поединка небинарный олимпиец провалил.

"Я привыкла страдать, но никогда не получала таких ударов, это невозможно продолжать. Я не могу сказать, что это незаконно. Я вышла на ринг, чтобы сразиться. Но после первой минуты мне уже не хотелось", — сказала Карини со слезами на глазах после завершения встречи.

Добавим, что Хелиф был отстранен от прошлогоднего чемпионата мира в Нью-Дели из-за несоответствия гендерным критериям. Осуждение его участия прозвучало отовсюду — от женщин-боксеров до борьбы за права женщин, а также от Национального Олимпийского Комитета. Сам же спортсмен пока никаких комментариев не давал.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца. 

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги. 

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.

Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде-2024. 

спорт Олимпийские игры Алжир бокс трансгендеры Олимпиада-2024 хейт дискриминация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:01 Уже определились с поставщиком газа — Одесский припортовый завод готовится к открытию

11:57 Более 20 тысяч россиян переехали в Мариуполь — откуда они и какая жизнь в оккупированном городе

11:47 Япония поможет Киеву ремонтировать системы водоснабжения — подробности

11:44 Лунин и Цыганков получили травмы — когда украинцы вернутся на поле

11:33 Выключение света — в домах некоторых одесситов сегодня будет отсутствовать электроснабжение

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:18 Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение

11:17 В Киеве проведут массовую поверку счетчиков — что будет, если ее проигнорировать

11:15 В Житомирской области памятник Ленину превратили в памятник Шевченко

11:05 Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области

10:57 Нырнула в Дунай — на Одесчине ищут девочку, которая исчезла в воде

12:01 Уже определились с поставщиком газа — Одесский припортовый завод готовится к открытию

11:57 Более 20 тысяч россиян переехали в Мариуполь — откуда они и какая жизнь в оккупированном городе

11:47 Япония поможет Киеву ремонтировать системы водоснабжения — подробности

11:44 Лунин и Цыганков получили травмы — когда украинцы вернутся на поле

11:33 Выключение света — в домах некоторых одесситов сегодня будет отсутствовать электроснабжение

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:18 Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение

11:17 В Киеве проведут массовую поверку счетчиков — что будет, если ее проигнорировать

11:15 В Житомирской области памятник Ленину превратили в памятник Шевченко

11:05 Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области

10:57 Нырнула в Дунай — на Одесчине ищут девочку, которая исчезла в воде

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе