Олимпиада-2024 — за боксера-трансгендера Имана Хелифа вступился отец

Иман Хелиф на Олимпийских играх. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Отец алжирского боксера-трансгендера Имана Хелифа, Амар, отреагировал на его травлю после обнародования результатов теста на тестостерон. Он назвал такие поступки "аморальными" для общества.

Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 3 августа.

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Хелиф-старший заявил, что нападки на его небинарную "дочь" начались после того, как спортсмен провалил тест на тестостерон. Его результаты вызвали споры по поводу его участия в Олимпийских играх, хотя сам отец олимпийца призвал его "идти до конца и завоевать золото для своей страны".

"Нападения на нее аморальны, и это несправедливо. Эти критики и слухи имеют целью дестабилизировать Иман, они не хотят, чтобы она стала чемпионкой мира. Для нас она является образцом для подражания, и мы хотим походить на нее", — сказал отец спортсмена, и как доказательство показало свидетельство о рождении, где указан женский пол спортсмена.

Свидетельство о рождении Иман Хелиф. Источник: Daily Mail

Что предшествовало

Скандал с обсуждением Хелиф в заголовках мировых СМИ начался после того, как боксер победил итальянскую оппонентку Анджелу Карини спустя 46 секунд, сломав спортсменке нос. Тест на тестостерон после поединка небинарный олимпиец провалил.

"Я привыкла страдать, но никогда не получала таких ударов, это невозможно продолжать. Я не могу сказать, что это незаконно. Я вышла на ринг, чтобы сразиться. Но после первой минуты мне уже не хотелось", — сказала Карини со слезами на глазах после завершения встречи.

Добавим, что Хелиф был отстранен от прошлогоднего чемпионата мира в Нью-Дели из-за несоответствия гендерным критериям. Осуждение его участия прозвучало отовсюду — от женщин-боксеров до борьбы за права женщин, а также от Национального Олимпийского Комитета. Сам же спортсмен пока никаких комментариев не давал.

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