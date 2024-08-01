На Олімпіаді трансгендер здолав суперницю у жіночому боксі

Завершення поєдинку між трансгендером і жінкою. Фото: The Guardian

У Парижі на Олімпіаді-2024 билися боксерка з Італії Анжела Каріні та алжирський трансгендер Іман Хеліф. Поєдинок був коротким — після першого ж удару італійська спортсменка була змушена припинити бій, оскільки суперник зламав їй ніс.

Про це повідомляє NBC у четвер, 1 серпня.

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Поєдинок італійки і алжирського трансгендера

Італійській боксерці Анжелі Каріні довелося зійтися у поєдинку з Іманом Хеліфом, трансгендером з Алжиру.

Після першого ж удару "природня" жінка здалась. А трансгендер радів своїй перемозі.

Оголошення про поєдинок. Фото: скриншот

"Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося", — сказала Каріні після завершення зустрічі.

Вона додала, що почала відчувати сильний біль у носі.

"Я не здавалася, але удар був занадто болючим, і я сказала, що з мене досить", — розповіла італійка.

Після бою Каріні заплакала, проте зібралася з силами і сказала, що іде з Олімпіади з високо піднятою головою.

Додамо, що 2023 року Іман Хеліф провалив гормональний тест і був дискваліфікований з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

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