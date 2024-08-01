На Олимпиаде трансгендер одолел соперницу в женском боксе

Завершение поединка между трансгендером и женщиной. Фото: The Guardian

В Париже на Олимпиаде-2024 сражались боксер из Италии Анжела Карини и алжирский трансгендер Иман Хелиф. Поединок был коротким — после первого удара итальянская спортсменка была вынуждена прекратить бой, поскольку соперник сломал ей нос.

Об этом сообщает NBC в четверг, 1 августа.

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Итальянской боксерке Анжеле Карини пришлось сойтись в поединке с Иманом Хелифом, трансгендером из Алжира.

После первого же удара "естественная" женщина сдалась. А трансгендер радовался своей победе.

Объявление о поединке. Фото: скриншот

"Я привыкла страдать, но никогда не получала таких ударов, это невозможно продолжать. Я не могу сказать, что это незаконно. Я вышла на ринг, чтобы сразиться. Но после первой минуты мне уже не хотелось", — сказала Карини после завершения встречи.

Она добавила, что начала чувствовать сильную боль в носу.

"Я не сдавалась, но удар был слишком болезненным, и я сказала, что с меня достаточно", — рассказала итальянка.

После боя Карини заплакала, однако собралась с силами и сказала, что уходит с Олимпиады с высоко поднятой головой.

Добавим, что в 2023 году Иман Хелиф провалил гормональный тест и был дисквалифицирован по чемпионату мира из-за слишком высокого уровня тестостерона.

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