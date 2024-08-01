Бухов захворів під час Олімпіади в Парижі та провалив кваліфікацію у плаванні

Український плавець Бухов пояснив невдачу на Олімпіаді хворобою
Український плавець Владислав Бухов підбив підсумок виходу до півфіналу чоловічого турніру з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем Олімпіади-2024. Спортсмен продовжить змагатись за місце на подіумі.
Бухов пояснив, чому не може продемонструвати максимальний результат на турнірі, повідомляє "Суспільне Спорт".
Владислав Бухов кваліфікувався до півфіналу запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем із 11 результатом. Молодий 22-річний спортсмен спробує пройти у фінал турніру попри хворобу.
Бухов не в найкращій формі
Український плавець зізнався, що під час Олімпіади в Парижі захворів, і йому не вистачає сил для виходу на пік форми. Чемпіон світу у вільному стилі пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб кваліфікуватись до фіналу Олімпіади.
Бухов розповів, що басейн у Франції виявився неглибоким, що ускладнює завдання спортсменам. Кожен помах рукою відштовхується від дна і повертається до плавця, що впливає на швидкість запливу.
Проте українець розуміє, що має шанс вийти у фінал олімпійського турніру. Бухов повністю зосереджений на наступному етапу змагання.
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