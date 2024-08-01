Бухов захворів під час Олімпіади в Парижі та провалив кваліфікацію у плаванні

Владислав Бухов перед стартом запливу. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Український плавець Владислав Бухов підбив підсумок виходу до півфіналу чоловічого турніру з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем Олімпіади-2024. Спортсмен продовжить змагатись за місце на подіумі.

Бухов пояснив, чому не може продемонструвати максимальний результат на турнірі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Владислав Бухов кваліфікувався до півфіналу запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем із 11 результатом. Молодий 22-річний спортсмен спробує пройти у фінал турніру попри хворобу.

Владислав Бухов після запливу. Фото: instagram.com/vladosbukhov/

Бухов не в найкращій формі

Український плавець зізнався, що під час Олімпіади в Парижі захворів, і йому не вистачає сил для виходу на пік форми. Чемпіон світу у вільному стилі пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб кваліфікуватись до фіналу Олімпіади.

Бухов розповів, що басейн у Франції виявився неглибоким, що ускладнює завдання спортсменам. Кожен помах рукою відштовхується від дна і повертається до плавця, що впливає на швидкість запливу.

Проте українець розуміє, що має шанс вийти у фінал олімпійського турніру. Бухов повністю зосереджений на наступному етапу змагання.

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