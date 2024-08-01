Бухов заболел во время Олимпиады в Париже и провалил квалификацию в плавании

Владислав Бухов перед стартом заплыва. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Украинский пловец Владислав Бухов подвел итог выходу в полуфинал мужского турнира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем Олимпиады-2024. Спортсмен продолжит соревноваться за место на подиуме.

Бухов объяснил, почему не может продемонстрировать максимальный результат на турнире, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Владислав Бухов квалифицировался в полуфинал заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем с 11 результатом. Молодой 22-летний спортсмен попытается пройти в финал турнира несмотря на болезнь.

Владислав Бухов после заплыва. Фото: instagram.com/vladosbukhov/

Бухов не в лучшей форме

Украинский пловец признался в том, что во время Олимпиады в Париже заболел, и ему не хватает сил для выхода на пик формы. Чемпион мира в вольном стиле пообещал, что сделает все возможное, чтобы квалифицироваться в финал Олимпиады.

Бухов рассказал, что бассейн во Франции оказался неглубоким, что усложняет задачу спортсменам. Каждый взмах рукой отталкивается от дна и возвращается к пловцу, что оказывает влияние на скорость заплыва.

Однако украинец понимает, что у него есть шанс выйти в финал олимпийского турнира. Бухов полностью сосредоточен на следующем этапе соревнования.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже.

Верняев намекнул на обстоятельства, из-за которых не выиграл медаль в многоборье.

Костюк объяснила, как техническая проблема привела к ее поражению на Олимпиаде.