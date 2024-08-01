Бухов заболел во время Олимпиады в Париже и провалил квалификацию в плавании

Украинский пловец Бухов объяснил неудачу на Олимпиаде болезнью
Украинский пловец Владислав Бухов подвел итог выходу в полуфинал мужского турнира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем Олимпиады-2024. Спортсмен продолжит соревноваться за место на подиуме.
Бухов объяснил, почему не может продемонстрировать максимальный результат на турнире, сообщает "Суспільне Спорт".
Владислав Бухов квалифицировался в полуфинал заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем с 11 результатом. Молодой 22-летний спортсмен попытается пройти в финал турнира несмотря на болезнь.
Бухов не в лучшей форме
Украинский пловец признался в том, что во время Олимпиады в Париже заболел, и ему не хватает сил для выхода на пик формы. Чемпион мира в вольном стиле пообещал, что сделает все возможное, чтобы квалифицироваться в финал Олимпиады.
Бухов рассказал, что бассейн во Франции оказался неглубоким, что усложняет задачу спортсменам. Каждый взмах рукой отталкивается от дна и возвращается к пловцу, что оказывает влияние на скорость заплыва.
Однако украинец понимает, что у него есть шанс выйти в финал олимпийского турнира. Бухов полностью сосредоточен на следующем этапе соревнования.
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