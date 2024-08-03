Олімпіада-2024 — за боксера-трансгендера Імана Хеліфа вступився батько

Іман Хеліф на Олімпійських іграх. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Батько алжирського боксера-трансгендера Імана Хеліфа, Амар, відреагував на його цькування після оприлюднення результатів тесту на тестостерон. Він назвав такі вчинки "аморальними" для суспільства.

Про це повідомляє Daily Mail у суботу, 3 серпня.

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Хеліф-старший заявив, що нападки на його небінарну "доньку" розпочалися після того, як спортсмен провалив тест на тестостерон. Його результати викликали суперечки щодо його участі в Олімпійських іграх, хоча сам батько олімпійця закликав його "йти до кінця та завоювати золото для своєї країни".

"Нападки на неї аморальні, і це несправедливо. Ці критики та чутки мають на меті дестабілізувати Іман, вони не хочуть, щоб вона стала чемпіонкою світу. Для нас вона є зразком для наслідування, і ми хочемо бути схожими на неї", — сказав батько спортсмена, та як доказ показав свідоцтво про народження, де вказано жіночу стать спортсмена.

Свідоцтво про народження Іман Хеліф. Джерело: Daily Mail

Що передувало

Скандал з обговоренням Хеліф у заголовках світових ЗМІ розпочався після того, як боксер переміг італійську опонентку Анджелу Каріні через 46 секунд, зламавши спортсменці носа. Тест на тестостерон після поєдинку небінарний олімпієць провалив.

"Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося", — сказала Каріні зі сльозами на очах після завершення зустрічі.

Додамо, що Хеліф відсторонили з торішнього чемпіонату світу в Нью-Делі через невідповідність гендерним критеріям. Засудження його участі пролунало звідусіль — від жінок-боксерів до борчинь за права жінок, та навіть від Національного Олімпійського Комітету. Сам же спортсмен наразі жодних коментарів не давав.

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