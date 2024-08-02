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У МОК виступили в підтримку трансгендера, який зламав ніс суперниці

2 серпня 2024 12:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У МОК заступились за трансгендера Іман Хеліф, який зламав ніс спортсменці з Італії
Іман Хеліф. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Міжнародному олімпійському комітеті виступили в підтримку трансгендера Іман Хеліф. Напередодні спортсменка з Алжиру зламала ніс суперниці з Італії Анджелі Каріні.

Реакцію на критику Міжнародний олімпійський комітет опублікував на своєму сайті.

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У МОК вважають, що Хеліф не винна у проваленому гендерному тесті. Там заявили, що обидві вони є жінками, а всі, хто критикує — займаються дискримінацією.

"Кожна людина має право займатися спортом без дискримінації. Усі спортсмени, які беруть участь у турнірі з боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, дотримуються вимог до змагань та правил участі, а також усіх медичних правил, встановлених підрозділом боксу в Парижі 2024 (PBU). Як і на попередніх олімпійських змаганнях з боксу, стать і вік спортсменів визначаються за паспортом", — йдеться у повідомленні.

У МОК зазначили, що ці правила також застосовувались протягом кваліфікаційного періоду, включаючи боксерські турніри Європейських ігор 2023, Азійські ігри, Панамериканські ігри та Тихоокеанські ігри, спеціальний африканський кваліфікаційний турнір 2023 у Дакарі і два світові кваліфікаційні турніри, що відбулися в Бусто-Арсіціо і Бангкок у 2024 році, у яких загалом брав участь 1471 боксер із 172 національних олімпійських комітетів, боксерської команди біженців та окремих нейтральних спортсменів, а також було проведено понад 2000 кваліфікаційних боїв.

"Ми помітили оманливу інформацію про двох спортсменок, які змагаються на Олімпійських іграх у Парижі 2024. Дві спортсменки протягом багатьох років беруть участь у міжнародних змаганнях з боксу в жіночій категорії, включаючи Олімпійські ігри в Токіо 2020, чемпіонати світу IBA та санкціоновані IBA турніри. Ці двоє спортсменок стали жертвами раптового і свавільного рішення IBA. Ближче до кінця чемпіонату світу IBA у 2023 році їх раптово дискваліфікували без будь-якої належної процедури", — йдеться у повідомленні МОК.

У комітеті зазначили, відповідно до протоколу IBA, це рішення спочатку було прийнято виключно генеральним секретарем і генеральним директором IBA. Правління ратифікувало його лише згодом та звернулося з проханням про встановлення та відображення в Регламенті IBA процедури, якої слід дотримуватися в подібних випадках надалі. У протоколі йдеться, що IBA має "встановити чітку процедуру гендерного тестування".

"Нинішня агресія проти цих двох спортсменок повністю базується на цьому свавільному рішенні, яке було прийняте без будь-якої належної процедури — особливо враховуючи, що ці спортсменки багато років змагалися на змаганнях найвищого рівня. Такий підхід суперечить якісному управлінню", — зазначають у МОК.

Там наголошують, що правила прийнятності не повинні змінюватися під час поточного змагання, і будь-яка зміна правил повинна відбуватися відповідно до процесу та ґрунтуватися на наукових доказах.

"МОК зобов’язується захищати права людини всіх спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх", — додали в комітеті.

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