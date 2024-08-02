В МОК вступились за трансгендера Иман Хелиф, который сломал нос спортсменке из Италии

Иман Хелиф. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В Международном олимпийском комитете выступили в поддержку трансгендера Иман Хелиф. Накануне спортсменка из Алжира сломала нос соперницы из Италии Анджели Карини.

Реакцию на критику Международный олимпийский комитет обнародовал на своем сайте.

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В МОК считают, что Хелиф не виновата в проваленном гендерном тесте. Там заявили, что обе они являются женщинами, а все, кто критикует — занимаются дискриминацией.

"Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Все спортсмены, участвующие в турнире по боксу на Олимпийских играх в Париже 2024 года, соблюдают требования к соревнованиям и правилам участия, а также все медицинские правила, установленные подразделением бокса в Париже 2024 (PBU). Как и на предыдущих олимпийских соревнованиях по боксу, пол и возраст спортсменов определяются по паспорту", — говорится в сообщении.

В МОК отметили, что эти правила также применялись в течение квалификационного периода, включая боксерские турниры Европейских игр 2023, Азиатские игры, Панамериканские игры и Тихоокеанские игры, специальный африканский квалификационный турнир 2023 в Дакаре и два мировых квалификационных турнира, состоявшиеся в Бусто-Арсицио и Бангкок в 2024 году, в которых в целом участвовал 1471 боксер из 172 национальных олимпийских комитетов, боксерской команды беженцев и отдельных нейтральных спортсменов, а также было проведено более 2000 квалификационных боев.

"Мы заметили обманчивую информацию о двух спортсменках, которые соревнуются на Олимпийских играх в Париже 2024. Две спортсменки в течение многих лет участвуют в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио 2020, чемпионаты мира IBA и санкционированные IBA турниры. Эти две спортсменки стали жертвами внезапного и своевольного решения IBA. Ближе к концу чемпионата мира IBA в 2023 году их внезапно дисквалифицировали без всякой надлежащей процедуры", — говорится в сообщении МОК.

В комитете отметили, в соответствии с протоколом IBA, это решение сначала было принято исключительно генеральным секретарем и генеральным директором IBA. Правление ратифицировало его лишь впоследствии и обратилось с просьбой об установлении и отражении в Регламенте IBA процедуры, которой следует придерживаться в подобных случаях в дальнейшем. В протоколе говорится, что IBA должна "установить четкую процедуру гендерного тестирования".

"Нынешняя агрессия против этих двух спортсменок полностью базируется на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры — особенно учитывая, что эти спортсменки много лет соревновались на соревнованиях самого высокого уровня. Такой подход противоречит качественному управлению", — отмечают в МОК.

Там подчеркивают, что правила приемлемости не должны меняться во время текущего соревнования, и любое изменение правил должно происходить в соответствии с процессом и основываться на научных доказательствах.

"МОК обязуется защищать права человека всех спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", — добавили в комитете.

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