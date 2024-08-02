Олимпиада-2024 — Михаил Кохан проходит в финал, Юлия Левченко выбывает

Легкоатлет Михаил Кохан на Олимпиаде. Фото: Гал-инфо

Выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже продолжаются. Так, недавно стало известно, что легкоатлет Михаил Кохан проходит в финальный этап по метанию молота, а Юлия Левченко вылетела из соревнований по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает Новини.LIVE в пятницу, 2 августа.

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Михаил Кохан на Олимпиаде. Источник: НОК Украины

Михаил Кохан вышел в финал по метанию молота, выполнив во второй попытке квалификационный норматив. Он показал результат 77,42 м, и теперь выступит 4 августа в финальном этапе.

Заметим, что для выхода нужно пройти порог 77 метров или войти в топ-12 спортсменов в рейтинге квалификации.

Напомним, что сейчас Кохан идет третьим в мировом рейтинге. Так, на Чемпионате Европы-2024 он занял третье место, а в Токио он остановился в шаге от бронзы, заняв четвертое место.

Юлия Левченко. Источник: Facebook Юлии Левченко

В свою очередь легкоатлетка Юлия Левченко не вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту, и выбыла из соревнований.

Спортсменка выполнила три неудачных попытки на 1,83 м, тогда как для выхода в финал необходимо прыгнуть на 1,97 м, или попасть в двенадцать лучших по результатам квалификации.

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