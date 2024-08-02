Олимпиада-2024 — Михаил Кохан проходит в финал, Юлия Левченко выбывает

Кохан в финале Левченко выбывает — результаты украинцев на Олимпийских играх в Париже
Выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже продолжаются. Так, недавно стало известно, что легкоатлет Михаил Кохан проходит в финальный этап по метанию молота, а Юлия Левченко вылетела из соревнований по прыжкам в высоту.
Об этом сообщает Новини.LIVE в пятницу, 2 августа.
Украинцы на Олимпиаде в Париже
Михаил Кохан вышел в финал по метанию молота, выполнив во второй попытке квалификационный норматив. Он показал результат 77,42 м, и теперь выступит 4 августа в финальном этапе.
Заметим, что для выхода нужно пройти порог 77 метров или войти в топ-12 спортсменов в рейтинге квалификации.
Напомним, что сейчас Кохан идет третьим в мировом рейтинге. Так, на Чемпионате Европы-2024 он занял третье место, а в Токио он остановился в шаге от бронзы, заняв четвертое место.
В свою очередь легкоатлетка Юлия Левченко не вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту, и выбыла из соревнований.
Спортсменка выполнила три неудачных попытки на 1,83 м, тогда как для выхода в финал необходимо прыгнуть на 1,97 м, или попасть в двенадцать лучших по результатам квалификации.
Напомним, "Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион по популярной лиге.
Олимпиада-2024, седьмой день — расписание украинцев — Магучих вступает в борьбу.
Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Усик критически высказался о вылете "Полесья" из еврокубков — что сказал боксер.
Читайте Новини.LIVE!