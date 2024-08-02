Олімпіада-2024 — Михайло Кохан проходить у фінал, Юлія Левченко вибуває

Кохан у фіналі, Левченко вибуває — результати українців на Олімпійських іграх у Парижі
Виступи українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі тривають. Так, нещодавно стало відомо, що легкоатлет Михайло Кохан проходить у фінальний етап з метання молота, а Юлія Левченко вилетіла зі змагань у стрибках у висоту.
Про це інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 2 серпня.
Українці на Олімпіаді у Парижі
Михайло Кохан вийшов у фінал з метання молота, виконавши у другій спробі кваліфікаційний норматив. Він показав результат 77,42 м-коду і тепер виступить 4 серпня у фінальному етапі.
Зауважимо, що для виходу потрібно пройти поріг 77 метрів, або увійти до топ-12 спортсменів у рейтингу кваліфікації.
Нагадаємо, що наразі Кохан йде третім у світовому рейтингу. Так, на Чемпіонаті Європи-2024 він узяв третє місце, а у Токіо він зупинився за крок від бронзи, посівши четверте.
Своєю чергою, легкоатлетка Юлія Левченко не вийшла у фінал Олімпіади у стрибках у висоту, і вибула зі змагань.
Спортсменка виконала три невдалі спроби на 1,83 м, тоді як для виходу у фінал необхідно стрибнути на 1,97 м, або потрапити до дванадцяти найкращих за результатами кваліфікації.
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