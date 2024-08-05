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Мудрик будет играть в Италии — Челси готовит обмен игроками с Ювентусом

5 августа 2024 09:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Мудрик вошел в список игроков Челси на обмен с известным клубом
Михаил Мудрик во время предсезонной подготовки "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик вызвал интерес у известного итальянского гранда. Английский клуб готов отпустить молодого игрока в другую команду. 

Трансфер Мудрика станет частью обмена футболистов между двумя клубами, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Михаила Мудрика связывает с "Челси" долгосрочный контракт до лета 2031 года. Лондонский клуб по-прежнему рассчитывает на 23-летнего украинца и не собирается его продавать. Однако вингер может провести сезон 2024/2025 в аренде в другой команде. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куда Мудрик уйдет из "Челси" 

Главный тренер "синих" Энцо Мареска не гарантирует украинцу стабильное в основном составе лондонской команды. Мудрик может провести следующий сезон на правах аренды в "Ювентусе". В контракте будет пункт о том, что Михаил должен постоянно выходить на поле. 

Тренерский штаб "Ювентуса" не рассчитывает на Щенсного, Кьезу, Маккенни, Де Шильо, Артура Мело, Ругани и еще нескольких футболистов. Первые двое игроков из этого списка могут подписать контракт с "Челси". В противоположном направлении проследует Мудрик. При этом у "старой синьоры" не будет права на выкуп контракта украинского футболиста. 

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