Мудрик вошел в список игроков Челси на обмен с известным клубом

Михаил Мудрик во время предсезонной подготовки "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик вызвал интерес у известного итальянского гранда. Английский клуб готов отпустить молодого игрока в другую команду.

Трансфер Мудрика станет частью обмена футболистов между двумя клубами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Михаила Мудрика связывает с "Челси" долгосрочный контракт до лета 2031 года. Лондонский клуб по-прежнему рассчитывает на 23-летнего украинца и не собирается его продавать. Однако вингер может провести сезон 2024/2025 в аренде в другой команде.

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куда Мудрик уйдет из "Челси"

Главный тренер "синих" Энцо Мареска не гарантирует украинцу стабильное в основном составе лондонской команды. Мудрик может провести следующий сезон на правах аренды в "Ювентусе". В контракте будет пункт о том, что Михаил должен постоянно выходить на поле.

Тренерский штаб "Ювентуса" не рассчитывает на Щенсного, Кьезу, Маккенни, Де Шильо, Артура Мело, Ругани и еще нескольких футболистов. Первые двое игроков из этого списка могут подписать контракт с "Челси". В противоположном направлении проследует Мудрик. При этом у "старой синьоры" не будет права на выкуп контракта украинского футболиста.

Напомним, главная соперница Магучих после поражения призналась, что любит украинку.

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.

Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

Самый громкий скандал на Олимпиаде в Париже — трехкратную чемпионку не допустили к соревнованию.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.